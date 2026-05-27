世界金融論壇2026｜譚耀宗：小政府大市場策略變　北都拓多元產業

近年中美貿易戰及地緣政治風險持續，而近期又有中東戰爭。全國港澳研究會顧問譚耀宗表示，香港屬於國際城市，會受到外圍不穩定因素影響。不過，近期也出現向好的現象，主要是中美元首會面，雙方希望有穩定關係和局面，同時，中俄元首會面也提出友好合作關係，並簽訂了多分協議書。中國、美國及俄羅斯這三個在國際鼎足而立的大國，推動世界走向穩定局面，對於未來經濟發展非常重要。



譚耀宗又提及，以往港府推行積極不干預及「小政府、大市場」政策，現在政府已經有所改變，比以往積極很多，例如內地有十五五規劃，香港也有未來五年規劃。

本港有條件發展商業航天 融資方面具優勢

譚耀宗在出席第九屆世界金融論壇年會期間，接受《香港01》訪談時表示，對於香港在目前國際形勢下可扮演的角色，他認為香港是一塊福地，背靠中國內地並能聯通世界，中國十五五規劃提出很多支持香港未來發展的方向，包括作為金融中心、貿易中心、航運中心及人才中心等。

他指出，當中香港近期成立的國際調解院，已經吸引了多達幾十個國家參與，同時在私營產權交易、碳排放交易等方面，也仍有很多發展空間，而至於近日市場關注的商業航天（太空經濟），其實也有條件可以發展，特別是在融資方面具備很多優勢。

港府改變積極不干預策略 推出五年規劃

譚耀宗又提及，以往港府推行積極不干預及「小政府、大市場」政策，現在政府已經有所改變，比以往積極很多，例如內地有十五五規劃，香港也有未來五年規劃，而後者若果得到國家認同，也會幫助香港去推動這方面的發展。

在北部都會區發展方面，他表示，其實大家都想加快發展步伐，雖然政府已提及流程上若有阻礙會通過專項法律來解決，但仍需要時間去平整土地及推動建築工程等。北都土地面積說大不大，說小又不小，例如近期提出的大學城發展，香港在推動高等教育方面的發展，過往受到土地的局限，今後能否進一步發展。同時，也可以吸引適合香港發展的不同產業，利用香港人才及條件去發展。