富途Q1營收增25%遜預期　Non-GAAP淨利潤9.2億元　盤前跌4%

富途控股（FUTU）公布截至2026年3月31日止，第一季度之未經審核營運概要，總營收為59億港元（約7.5億美元），按年增長25%，略遜於預期的60.27億港元。富途美股盤前跌4%，報105.9元。



期內，在非美國通用會計準則下（Non-GAAP），淨利潤為9.2億港元（約1.2億美元），該淨利潤已納入期後事項的影響（CSRC擬沒收中國內地業務違法所得約4.7億人民幣，擬罰款約13.8億人民幣，兩項合計約18.5億人民幣）；未納入影響前，該數值為30.1億港元，按年增長35.8%。

富途旺角旗艦店(蔡偉南攝)

季內佣金及手續費收入增14.3%

按業務分類，第一季度交易佣金及手續費收入為26.4億港元（約3.4億美元），按年增長14.3%；利息收入為26.5億港元（約3.4億美元），按年升28.0%；其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）為5.6億港元（約7,198萬美元），按年增長79.8%。

截至季末，富途旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達3,017萬，帳戶數為628萬，按年分別增長15%和27%；有資產客戶數達359萬；平台客戶資產達1.22萬億港元（約1,558億美元），按年漲幅達47%。第一季度平台總交易額再創歷史新高，達4.15萬億港元（約5,294億美元），按年增長29%。