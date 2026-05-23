彭博：監管整頓引發股價暴跌前夕　富途、老虎看跌期權成交激增

彭博報道稱，在中國監管機構宣布擬處罰富途和老虎、引發兩家公司股價創紀錄暴跌之前，兩家公司在美上市期權成交激增。

據彭博匯編的數據，富途美國存託憑證（ADR）看跌期權成交量周四躍升至2024年10月以來最高，約為20日均值的四倍。老虎也出現類似激增。

股價大跌讓已買入看跌期權的投資者錄得巨額賬面利潤。以5月22日到期、執行價112.45美元的富途看跌期權為例，該合約周四成交逾6,000手 —— 相當於60萬股 —— 價格最高為每份0.90美元。隨著股價暴跌，這些期權的成交價一度高達每份31.67美元，賬面漲幅達3,400%。

同樣，周五到期、執行價5美元的老虎看跌期權價格一度高達1.39美元，而前一天成交價為0.02-0.06美元。

中國對非法跨境交易發起前所未有的整治行動後，富途ADR一度下跌35%，創2019年上市以來最大跌幅。老虎一度下跌32%。

彭博計算顯示，周四，富途成交最活躍的六只期權中，有五只是次日到期合約。周五到期合約占富途看跌期權總成交量近70%。

伴隨富途和老虎看跌期權成交量周四的顯著激增，兩者看跌期權隱含波動率亦升，這也表明，交易員因預期股價走弱而買入看跌期權。