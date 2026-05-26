富途盤前升5%　標普 : 未來兩年業務保持平穩

內地監管部門打擊非法跨境炒股，標普全球評級發表報告指出，儘管監管機構對富途控股（FUTU）的內地業務進行新一輪整頓，但鑑於其非內地業務持續增長，預期公司未來兩年的業務仍將保持平穩。富途美股盤前升5%，報92美元。



標普預期，在中國監管機構設定的兩年過渡期內，富途的內地客戶業務將顯著收縮，現有內地客戶只允許賣出或轉出資金。鑑於富途以經紀業務為中心的商業模式，其收入及盈利能力將面臨壓力。而富途面臨約18.5億元人民幣的一次性潛在罰款，相當於其2025年淨利潤的約19%。

標普預期，富途的非內地業務將在未來兩年持續增長。公司在香港及海外的客戶基礎錄得強勁增長，帶動2025年收入增長超過65%。富途自2023年起已開始分散其對內地業務的依賴。截至2026年3月底，內地客戶佔付費客戶總數的比例已從2022年的超過30%下降至約13%。

標普指出，富途非常強勁的資本水平將是其業務轉型期間的關鍵優勢。截至2025年底，公司的風險調整資本比率為54.2%。在該行的壓力情景測試中(假設未來一年利潤下跌50%)，預期富途的風險調整資本比率仍將遠高於15%。