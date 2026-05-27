富途市值百五億美元　累計回購近3億　股價急速反彈動力之一

中國嚴厲打擊跨境股票交易，以加強對資本外流的控制，累富途在內的互聯網券商大瀉，上周五暴跌28%，創三年多來最大跌幅，其時市值曾低見110億元。

不過，隨恐慌消散，該股強力反彈，周二收報107.7美元，飆升近兩成。該股美股盤前暫續升5.5%，報113.78美元，市值約150億美元，而背後買盤之一正是公司本身。

富途(Nasdaq: FUTU)表示，截至2026年5月27日，公司在現行回購計劃下累計回購約2.9億美元的美國存託股份（ADS）。公司指，持續回購舉動展現管理層對公司未來營運前景的堅定信心，亦充分突顯其穩健充裕的資金實力，並稱根據市場狀況，未來或會繼續根據現有的股份回購計劃不時進行回購。

標普全球評級發表報告指出，儘管監管機構對富途控股（FUTU）的內地業務進行新一輪整頓，但鑑於其非內地業務持續增長，預期公司未來兩年的業務仍將保持平穩。

中國證監會上周五表示，富途、老虎和長橋境內外相關主體未取得相關業務許可，而在境內非法經營證券業務，決定予以處罰。富途隨後表示，中國證監會對其實體擬罰款總額約18.5億元人民幣（2.71億美元）。