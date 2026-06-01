鮑威爾退任聯儲局主席後首發言　明言央行信譽屬無價資產

前聯儲局主席、現任理事鮑威爾（Jerome Powell）周日（31日）發表卸任主席以來首次公開講話，明確捍衛央行的獨立性。他警告，若政府能因政策分歧而罷免聯儲局官員，將嚴重損害該局維繫經濟穩定所需的信譽，並呼籲社會尊重法治。



鮑威爾在波士頓舉行的頒獎活動上發表演說，雖未點名任何總統或具體政策爭議，但措辭異常直接。他指出，現行法律清晰保障聯儲局官員免受隨意罷免，並強調行政部門「在12位地區聯儲主席的遴選或監督中不起任何作用」。這些地區主席與總統任命的理事共同參與利率決策。鮑威爾進一步警告：「如果任何一屆政府找到因政策分歧而罷免聯儲局官員的方法，那麼未來的政府也會這樣做。」

圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

他將央行信譽定義為「無價的資產」，並表示自己與同事「有責任保護它」。一旦罷免機制被用於政策分歧，公眾將不再相信聯儲局能基於整體利益作出判斷，從而削弱其維持經濟穩定的基礎。

圖為2026年1月21日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）抵達最高法院，大法官正審議總統特朗普（Donald Trump）試圖將她免職的動議。 （Reuters）

美法院將就罷免理事Lisa Cook作裁決

鮑威爾此番表態正值敏感時刻。美國最高法院預計在未來數周內，就總統特朗普試圖罷免聯儲局理事Lisa Cook一案作出裁決。這是聯儲局113年歷史上首次出現針對在任理事的罷免嘗試。

除罷免問題外，鮑威爾亦間接回應了圍繞地區聯儲主席遴選機制的爭議。他強調，遴選權力應繼續掌握在聯儲局體系內部，而非轉移至白宮。按現行制度，各地區聯儲主席由來自企業與非營利機構的外部董事遴選，並需經聯儲局理事會批准。