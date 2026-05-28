聯儲局理事庫克︰關稅及伊朗衝突等因素推高物價　已為加息作準備

美國聯儲局理事庫克認為，當局目前應將短期利率維持在穩定水平；但在關稅、伊朗衝突以及人工智能（AI）相關投資激增，並推高物價的背景下，她已準備好在必要時收緊利率政策。

至於聯儲局副主席傑斐遜則指出，鑑於美國勞動力市場的韌性，關注將通脹率恢復至2%似乎是合適。



庫克周三（27日）在為一個論壇整理的資料中指出，聯儲局的雙重使命，即維持物價穩定與充分就業，面臨的風險都有所上升，從風險管理的角度看，目前正確的做法是維持利率穩定。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

然而，通脹顯然正朝向錯誤的方向發展，這一輪價格上漲不僅受到去年關稅的影響（影響程度很快就會減弱），還受到自2月28日伊朗衝突爆發以來飆升的油價，以及由於AI數據中心投資一路高歌猛進，所引發的晶片與軟件需求激增、建築工人工資上升壓力的共同驅動。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

儘管庫克預計，未來幾個月通脹壓力將在無需加息的情況下逐步紓緩，但擔心在通脹率連續五年高於聯儲局2%的目標之後，這種高通脹可能會更具黏性地、傳導至企業的定價和員工薪酬釐定方面。

總體上庫克對企業迅速擁抱AI、將刺激經濟增長並提升生產力持樂觀態度，但認為在最終創造出更多就業機會之前，AI變革可能會首先導致部分職位流失，給原本穩定的就業市場帶來下行風險，但相信勞動力市場無需透過減息即可保持穩定。

傑斐遜﹕能源衝擊影響美國經濟增長

另一方面，傑斐遜表示，能源衝擊對美國增長構成阻力，但部分由於強勁的人工智能投資，美國經濟仍在實現增長。

他亦指出貨幣政策無法應對第一輪效應，當局需要確保其不會轉化爲第二輪效應，例如影響通脹預期。同時強調不僅要溝通，還要採取行動，讓公衆理解聯儲局將通脹恢復到2%目標的意圖和承諾，這一點非常重要。