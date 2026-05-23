美國新聯儲局主席沃什宣誓就任　特朗普：冀其能保持「完全獨立」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月22日（周五）於白宮出席聯儲局新主席沃什（Kevin Warsh）的就任宣誓儀式。特朗普在儀式上表示，希望沃什能在新職位上保持「完全獨立」，並稱沃什將得到自己的全力支持，而股市上漲也意味着投資人喜歡新上任的聯儲局主席。



路透社報道，特朗普在就職儀式上說：「不要看我，也不要看任何人，做你自己的事情，把工作做好」。特朗普亦稱沃什將維護聯儲局的公信力，重塑人們對聯儲局的信心。

2026年5月22日，美國總統特朗普（DonaldTrump）於白宮出席新聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）的就任宣誓儀式。（Reuters）

特朗普出席就職宣誓儀式凸顯其在第二任期內對聯儲局前所未有的重視。沃什是自1987年格林斯潘（Alan Greenspan）以來首位在白宮宣誓就職的聯儲局主席，此前多位主席均在聯儲局宣誓就職。而上一位出席聯儲局主席宣誓的總統則是喬治布殊（George Bush），他於2006年出席伯南克（Ben Bernanke）的宣誓就職儀式。

沃什：將領導一個以改革為導向的聯儲局

沃什在宣誓就職後表示，「聯儲局的使命是促進物價穩定和充分就業。為了完成這項使命，我將領導一個以改革為導向的聯儲局，從過去的成功和失敗中吸取教訓，既要擺脫僵化的框架和模式，又要堅持明確的誠信和績效標準」。

2026年5月22日，美國聯邦最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas，右一）於白宮為新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh，左一）舉行宣誓就職儀式。（Reuters）

現年56歲的沃什是聯儲局第11任主席，接替任職8年的鮑威爾（Jerome Powell）。鮑威爾此前因拒絕迅速大幅降息而成為特朗普的攻擊目標，但他將在卸任後繼續留在聯儲局擔任理事。