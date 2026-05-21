AI熱潮短期反推高美國通脹　科技產品價格升　聯儲局面臨挑戰

發展人工智能技術通常獲認為可以幫助企業提高效率、降低成本，從而降低物價，是緩解高通脹的重要手段。但美媒5月21日分析指，AI產業的爆發式增長，成為推升通脹的全新關鍵變數。



市場對AI的狂熱需求，扭轉科技產品價格長期下跌的趨態。美國消費者價格指數（CPI）中的「電腦軟體及配件」價格2026年同比漲幅接近14%，創下歷史新高；截至4月，電子元件批發價格一年內暴漲28%，而此前一年該品類價格仍處於下行區間。

資料圖片：AI（人工智能）字母置於電腦主機板上。（Reuters）

AI產業擴張帶動美國相關進口規模大幅激增，2026年一季度美國電腦進口額達930億美元，較去年同期翻倍；半導體、電腦配件進口量也分別同比飆升40%、37%，業內預計今年相關進口量將再創紀錄。

分析人士指出，AI對通脹的影響正持續加劇。現階段AI基建投入、硬體剛需大幅抬升企業成本，這類成本未來或將逐步轉嫁至手機、電腦等終端消費品。

花旗銀行（Citibank）研究員、牛津經濟研究院分析師均表示，AI短期帶來通脹壓力，長期降本通縮效果尚未顯現，已成為美國聯儲局抗通脹的新增難題。