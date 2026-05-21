AI熱潮短期反推高美國通脹 科技產品價格升 聯儲局面臨挑戰
撰文：林嘉敏
出版：更新：
發展人工智能技術通常獲認為可以幫助企業提高效率、降低成本，從而降低物價，是緩解高通脹的重要手段。但美媒5月21日分析指，AI產業的爆發式增長，成為推升通脹的全新關鍵變數。
市場對AI的狂熱需求，扭轉科技產品價格長期下跌的趨態。美國消費者價格指數（CPI）中的「電腦軟體及配件」價格2026年同比漲幅接近14%，創下歷史新高；截至4月，電子元件批發價格一年內暴漲28%，而此前一年該品類價格仍處於下行區間。
AI產業擴張帶動美國相關進口規模大幅激增，2026年一季度美國電腦進口額達930億美元，較去年同期翻倍；半導體、電腦配件進口量也分別同比飆升40%、37%，業內預計今年相關進口量將再創紀錄。
分析人士指出，AI對通脹的影響正持續加劇。現階段AI基建投入、硬體剛需大幅抬升企業成本，這類成本未來或將逐步轉嫁至手機、電腦等終端消費品。
花旗銀行（Citibank）研究員、牛津經濟研究院分析師均表示，AI短期帶來通脹壓力，長期降本通縮效果尚未顯現，已成為美國聯儲局抗通脹的新增難題。
美國社會對AI發展焦慮升級 Google前CEO談人工智能影響遭喝倒彩美國企業裁員及招聘放緩全因AI搶飯碗？分析指人工智能影響被誇大白宮釋出特朗普「占士邦」海報爭新主角 網批通脹嚴重卻只顧惡搞伊朗戰爭影響顯現 美國食品雜貨價格創新高 CPI與美債息率走高