合味道包裝無意轉黑白　日清CEO：努力控制成本　僅呢類產品加價

日清食品（1475）今年首季公司擁有人應佔溢利1.22億元，按年升11.29%。收入11.16億元，也較去年同期亦提升4.07%。毛利4.02億元，按年升6.93%。面對原材料成本持續上漲，集團執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆接受傳媒訪問時表示，今年目標為毛利增長達中單位數約5%。他強調，集團將透過控制成本及僅調整部分進口產品價格來應對壓力，香港及內地製造產品暫不加價。



集團執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，今年希望毛利增長達到中單位數，大約5%。（鄭子峰攝）

僅日本進口產品加價 加幅低於一成

對於中東戰爭引發的汽油、棕櫚油等原材料價格上漲，安藤清隆表示，成本壓力巨大，但集團目前只會調整部分進口產品的供貨價格，今年僅從日本進口的兩個品牌會加價，加幅約5%至7%，低於10%，香港及中國內地製造的產品則暫無加價計劃。

對於有日本同業將產品換成黑白包裝，他指，日清食品不會出現包裝改為黑白兩色的情況，日本、內地及香港物料供應充足，不理解同業的做法，「可能是營銷策略」。

安藤清隆續指，集團在香港仍設有工廠，並努力維持成本，工廠採用自動化、AI等技術，達致高效生產此外，透過供應鏈管理控制成本，他指，大部分供應材料來自大灣區，透過高效供應鏈管理，在今年首兩季吸收了一部分成本上漲。

廠房佈局方面，他透露，集團已在珠海購入兩幅土地，興建新廠房，額外面積約5萬平方米，連同現有廠房總面積將達13萬至14萬平方米，成為日清在大中華區最大生產基地之一。他期望透過提升產能及效率，繼續維持成本及售價穩定，待第三季度業績出爐後，再考慮是否需要調整價格。

安藤清隆表示，今年僅從日本進口的兩款產品會加價，加幅低於10%，香港及中國內地製造的產品則暫無加價計劃。（鄭子峰攝）

香港市場競爭健康 逆市錄增長已屬難得

按市場劃分，香港及其他地區業務的收入增加3.1%，內地業務收入增加4.6%。他解釋，香港地區銷售持續增長，儘管跨境消費導致周末港人前往深圳消費，本地零售商銷售受壓，不過日清透過與伊藤忠商事（香港）合作，引入更多日本進口產品，以及推出香港製造、聯乘手信等，合味道等核心產品銷量依然上升，直言仍能錄得增長已屬難得。

他又指，香港市場競爭激烈且並不容易，韓國、印尼以及本地品牌都在增長，但整體競爭屬「非常健康」。他坦言，在這樣的環境下要加價並不容易，但健康的競爭對行業是好事。

積極考慮併購

至於內地市場，他指出，內地中低收入人士增長對即食麵行業是好信號，高端消費者並非集團目標，但中低收入人士收入增加，將帶動消費，「內地居民增加國內旅遊，每次出行都會購買即食麵，需求不再局限於農曆新年及開學季，每個假期都會大量購買」。

安藤清隆表示，對整體市場保持樂觀，今年希望毛利增長達到中單位數，大約5%，「當然我們想挑戰10%，但目前是5%」。

被問及併購計劃時，他表示，集團態度非常積極，「我們每個月都在討論新項目，只要有機會就會做，不局限於香港，內地、台灣、韓國、澳洲等任何地區都會考慮。」