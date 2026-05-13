日清食品首季多賺逾11%至1.22億元　收入升4%

日清食品（1475）公布，截至2026年3月31日止首季純利為1.22億元，按年增11.29%，每股盈利為11.73仙；不派股息。首季經調整EBITDA增加3.7%至2.09億元，相當於年內經調整 EBITDA利潤率18.7%。



日清食品首季收入11.16億元，按年增4.07%，毛利為4.02億元，按年增6.93%，乃由於持續實施成本效益措施所致，首季毛利率為36%，按年增0.9個百分點，主要由於核心品牌銷售量增加，消化了成本壓力所致。

總收入當中，香港及其他地區業務收入溫和增長3.1%至4.14億元，分部業績為4229.3萬元，按年增11.6%；日清食品指，乃由於麵類業務表現穩健，特別是集團核心品牌合味道及出前 一丁。

日清食品在於大埔創新園的日清廠房生產即食麵，廠內將建設一條全新的智能自動化生產線。

公司在季績提到，在香港，雖然市民到大灣區 「北上消費」有上升趨勢，但即食麵在本地的銷量保持韌性，部分受惠於對新推出產品的穩定需求。此外，訪港旅遊業復蘇，令餐飲渠道的銷量上升， 從而支持袋裝麵（包括出前一丁）持續穩健的表現。

內地業務收入為7.02億元，按年增加4.6%，分部業績則為1.31億元，按年增6.04%，主要由於擴大內陸地區的銷售及人民幣兌港元升值所致。