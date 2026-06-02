美股｜道指早段曾升逾百點　油價微跌

市場繼續關注美伊談判進展，道指周二（6月2日）早段曾漲逾百點後，其後升幅收窄，目前三大指數靠穩。另外，油價輕微回落。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月2日

【22:49】惠普企業飆26% Nvidia漲逾1%

道指最新報51,102點，升23點或0.05%；納指最新報27,114點，升27點或0.10%；標普500指數現7,607點，漲7點或0.10%。

重磅科技股方面，Tesla升1.38%、Nvidia股價漲1.20%、蘋果公司（Apple）升1.15%；徵軟跌3.67%。

另外，人工智能（AI）伺服器製造商惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）季績勝預期，股價飆25.93%。同業超微電腦( Super Micro Computer)股價漲7.01%。

圖為2026年5月5日拍攝的照片，一部平板電腦展示了惠普（Hewlett-Packard）的標誌。（Getty Images）

【22:42】油價回落 Bitcoin跌穿6.8萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶91.77美元，跌0.39美元或0.42%。倫敦布蘭特期油每桶報94.69美元，跌0.29美元或0.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,847.92美元、24小時內跌5%。