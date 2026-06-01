美股｜道指收市升46點　三大指數再破頂　Nvidia飆6.26%

消息指伊朗暫停與華府交換訊息，市場憂慮美伊和談前景，道指周一（6月1日）早段曾跌265點。但其後美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱美伊談判持續，道指至收市倒升46點，與納指、標指同創收市新高。油價則維持上揚，其中紐約期油至收市漲5.49%。



圖為2026年1月2日，美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳，擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的相片。（Reuters）

本港時間6月2日

【04:14】Tesla跌4.5% 高通瀉近9% ARM飆逾15%

道指收市報51,078.88點，升46.42點或0.09%；納指收報27,086.81點，漲114.19點或0.42%；標普500指數收報7,599.96點，升19.90點或0.26%。

Nvidia宣布進軍個人電腦（PC）市場，與微軟（Microsoft）合作推出ARM架構RTX Spark PC晶片。Nvidia股價漲6.26%，每股收報224.36美元；微軟升2.28%、ARM漲15.73%。

晶片股表現不一，美光科技（Micron Technology）至收市升6.56%，每股收報1,034.74美元。高通（Qualcomm）暴跌8.78%、英特爾（Intel）挫4.67%。

其他重磅股方面，Meta跌5.07%、Tesla跌4.57%、蘋果公司（Apple）跌1.84%、Amazon挫3.47%。另外，IBM飆7.60%、軟件服務供應商甲骨文（Oracle）升9.91%。

【04:05】中概股指數收漲1.47%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.47%。其中，阿里巴巴ADR漲0.94%。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【03:59】紐約期油收漲5.49% 美元指數上揚

國際油價大幅上揚，紐約原油期貨每桶收報92.16美元，漲4.80美元或5.49%。倫敦布蘭特期油收報94.98美元，升3.86元或4.24%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.20，升0.3%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.76，漲0.31%。

【03:57】現貨金價失守4500美元 Bitcoin現報7.1萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,480.38美元，跌58.89美元或1.30%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,433.64美元、24小時內跌逾2%。

【03:49】恒指夜期收報25,207點 低水191點

恒指夜市期指收報25,207點，跌37點，較恒指收市25,398點，低水191點，成交20,392張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間6月1日

【22:43】Nvidia升4.5% ARM飆逾14% IBM升近9%

道指最新報50,830點，跌201點或0.40%；納指最新報26,987點，升14點或0.05%；標普500指數現7,575點，跌4點或0.06%。

重磅科技股方面，Nvidia宣布進軍個人電腦（PC）市場，與微軟（Microsoft）合作推出ARM架構RTX Spark PC晶片。Nvidia股價漲4.50%、微軟升2.49%、ARM漲14.39%。

受Nvidia發布超級晶片帶動，美光科技（Micron Technology）股價創盤中新高，最新漲6.24%。另外，高通（Qualcomm）股價跌7.13%、英特爾（Intel）挫3.80%、IBM最新飆7.94%。

【22:36】油價約漲7% Bitcoin跌穿7.2萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶94.21美元，升6.85美元或7.84%。倫敦布蘭特期油每桶報97.39美元，漲6.27美元或6.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,430.01美元、24小時內跌逾2%。