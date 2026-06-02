AI金融｜Robinhood推AI代炒股刷卡　連接Claude設獨立帳戶防爆倉

美國券商Robinhood推出Agentic Trading與Agentic Credit Card，讓散戶可將股票交易與信用卡刷卡決策交由AI執行。



美國券商Robinhood Markets在5月27日宣布推出兩款新工具「Agentic Trading」與「Agentic Credit Card」，讓使用者把股票交易與信用卡刷卡的決策直接交給AI代理執行。這是少數針對一般散戶開放、可讓第三方AI代理直接執行交易與付款的金融工具；過去類似的自動化交易能力，多半更常見於機構投資場景。

美國券商Robinhood Markets在5月27日宣布推出兩款新工具「Agentic Trading」與「Agentic Credit Card」。（Robinhood）

Robinhood執行長Vlad Tenev在官方聲明中表示：「我們的使命一直是為所有人民主化金融，現在這個使命延伸到AI代理。」Tenev此言把這項新工具定位為Robinhood過去兩年AI功能擴張的延伸，從AI投組分析、個股研究，走到「直接代你下單、代你刷卡」。

接Claude與Cursor的方法：MCP協定加獨立帳戶

技術上，Robinhood採用Anthropic提出的Model Context Protocol（MCP，AI應用之間的標準串接介面）作為接入規格，使用者可把外部AI代理連到Robinhood的MCP伺服器。

根據Robinhood官網，支援的代理包括Claude、ChatGPT、Codex、Codex CLI與Cursor，理論上任何能整合MCP的代理皆可接入。Robinhood產品管理副總裁Abhishek Fatehpuria在受訪時表示，客戶想要「給代理Robinhood的能力，但要非常安全的方式」。

安全機制設計有三層：

第一，使用者必須開立一個獨立於主帳戶的「Agentic Trading 帳戶」，AI代理只能動用該帳戶內的資金；

第二，每筆交易發生時App會推播通知，使用者也能在即時動態頁面看到每筆下單與損益（P&L）；

第三，使用者可隨時一鍵切斷代理連線。



Fatehpuria舉例，使用者可指示代理檢查投組過度集中風險，或鎖定半導體個股池監控進出，也能下達更細的指令，例如「用100美元搜尋新創募資與私募估值資料，找出尚未被公開市場發現的標的」。

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信用卡端：3%回饋、虛擬卡隔離主卡資訊

刷卡端的Agentic Credit Card採類似邏輯。使用者連結一張獨立的虛擬Robinhood Gold Card給AI代理，可設消費上限，並選擇是否每筆都要人工核可。

使用者連結一張獨立的虛擬Robinhood Gold Card給AI代理，可設消費上限，並選擇是否每筆都要人工核可。（Robinhood）

預設下，代理只能存取該虛擬卡，無法看到主卡卡號或其他帳戶資料，刷卡仍享3%現金回饋。Robinhood Money副總裁Deepak Rao舉例，代理可以監控訂位、訂票、追蹤特定價格以下的百老匯演出票券。

該產品目前先開放給現有Gold Card客戶，未來會延伸至年內推出的Platinum Card。

監管與風險：Robinhood自己也說「我們不背書AI代理」

新功能引發的風險，Robinhood官方公告寫得比媒體更直白。公司在揭露條款中明確表示：「Robinhood不控制、不監督、不審查、不推薦也不審計這些AI代理」，使用者的資料一旦分享給第三方AI服務商，就離開Robinhood的資安環境，由該服務商的條款負責。

公告也提醒，AI代理可能犯錯、誤解指令、或根據過時資訊行動，造成的損失由使用者自行承擔。

Robinhood過去兩年密集推出AI工具，從AI撰寫投組分析到單一個股研究皆有。Fatehpuria透露，今年稍後還會有更多AI相關公告。Tenev主導下，這家券商押注一個趨勢：散戶最終會把財務交給演算法，而Robinhood想搶下接入點。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】