SpaceX上市｜估值再縮！彭博：下周IPO　尋求約1.75萬億美元估值

彭博引述知情人士透露，SpaceX計劃於下周進行重磅IPO，目標估值約為1.75萬億美元。SpaceX此前據報將估值目標由超過2萬億美元，下調到至少1.8萬億美元。



知情人士稱，馬斯克旗下的這家火箭製造商可能會出售不到5%的股份，價值約在600億至800億美元之間。這一比例遠低於典型的IPO。報道又補充，在周三下午之前，確切數字仍有可能發生變化。

該公司計劃在周三下午提交更新後的文件，其中將包含此次發行的發行價指導區間。今年早些時候，在收購人工智能公司xAI後，SpaceX的估值約為1.25萬億美元。

圖為太空探索技術公司SpaceX標誌與迷你衛星模型。（Reuters）

據報擬以每股135美元定價

另一方面，SpaceX據報計畫最早於周三下午確定首次公開募股（IPO）條款。報道指，火箭發射、衛星及人工智能（AI）公司SpaceX將在更新後的文件中，披露其價格區間和計畫發行的股份數量。據消息人士透露，SpaceX計劃透過IPO發行5.556億股，以每股135美元的目標價籌集750億美元。

報道指，SpaceX可以在文件公開15天後正式開始IPO市場推介，而在路演開始前一晚確定條款，將使投資者有更多時間評估估值，特別考慮到SpaceX據報計畫進行相對較短的路演，且最早可能在6月11日定價。