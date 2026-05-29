SpaceX上市｜彭博︰公司將IPO估值目標下調到至少1.8萬億美元

彭博引述知情人士透露，SpaceX當前對首次公開募股(IPO)的目標估值至少為1.8萬億美元。

彭博新聞社4月份報導，其目標估值逾2萬億美元。知情人士透露，這家火箭、數據和人工智能公司在與顧問和投資者磋商後，將目標估值下調。

知情人士又表示，IPO的發行規模和估值等細節通常會在定價前根據各方反饋調整。此前亦有知情人士透露，SpaceX計畫通過此次上市融資至多750億美元，將成為史上規模最大的IPO。

據彭博新聞社此前報導，SpaceX預計最早將於6月4日正式啟動IPO推介，並最早於6月11日定價。知情人士稱，交易時間線可能會推遲幾天。

知情人士稱，相關討論仍在進行中，SpaceX可能會根據推介期間投資者的反饋，決定是否提高目標估值。SpaceX發言人尚未對此置評。

圖為太空探索技術公司SpaceX標誌與迷你衛星模型。（Reuters）

在5月20日公開提交的IPO文件中，SpaceX展示了其發展歷程，從最初專注於製造可重複使用火箭，打造提供衛星互聯網的盈利性業務，向一家人工智能服務與基礎設施巨頭轉變，並提出建設軌道數據中心的願景，致力於征服規模達28.5萬億美元的可服務市場。

2025年SpaceX營收為187億美元，高於上一年的140億美元。但在此期間，公司業績由盈轉虧，2024年實現7.91億美元利潤，而去年虧損49.4億美元。

2月份SpaceX宣布收購了馬斯克的xAI，該公司旗下擁有Grok聊天機器人和社交媒體平台X。彭博新聞社報導，這筆交易當時對SpaceX的估值達到1萬億美元，xAI的估值為2500億美元。

高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗和摩根大通等多家銀行將安排此次IPO。該公司預計將在那斯達克和那斯達克德克薩斯交易所上市，股票代碼為SPCX。