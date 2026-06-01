彭博行業研究︰若SpaceX上市後獲納入指數　將觸發200億美元買盤

馬斯克旗下SpaceX最快於下周五（12日）掛牌。由於該公司市值或達到1.8萬億美元，有不少指數公司修改規則，將SpaceX納入旗下指數時間縮短，屆時將引致龐大資金流入。《彭博》「The Big Take」深度專欄報道，按彭博行業研究分析師James Seyffart及Rob Du Boff預計，若標準普爾最終「跟機」改規則，使SpaceX快速納入標指後，其被動資金買入SpaceX的規模可達200億美元（約1,560億元），為SpaceX市傳集資額750億美元（約5,850億元）的逾25%。



預料為史上最大型的IPO公司SpaceX，擬於納斯達克上市，獲納斯達克修改納指快速納入指數準則，將原需待至少3個月的時間，大幅縮短至15個交易日。富時羅素亦同樣修例，更可快至5個交易日。標普4月底亦展開諮詢，諮詢期至5月28日，擬將大型公司迅速納入指數，如標普500指數，其時間由至少一年，大削至最少半年。

獲納入指數後可獲追蹤該指數的ETF買入，以追蹤納指為例，其最具標誌性的ETF景順QQQ，其AUM便達4,899億美元。

SpaceX去年蝕49億美元

SpaceX業務不單止是太空領域。SpaceX遞表申上市前夕，馬斯克旗下另一間AI公司xAI，將馬斯克買來的社交平台Twitter（後來更名為X）收購合併，其後SpaceX再收購xAI。據SpaceX招股文件顯示，SpaceX去年虧損49.37億美元，去年資本開支207.37億美元，按業務分類計，於AI板塊資本開支達127.27億美元，佔總資本開支約61%。