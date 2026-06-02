SpaceX上市｜公司擬在IPO中預留最多5%股份　供員工及親友認購

SpaceX上市在即，根據SpaceX提交的S-1文件修正案，馬斯克已與承銷商達成協議，接受為期366天的鎖定期。在未經高盛事先書面同意的情況下，他持有的所有股份均不得出售。

另外，SpaceX在更新的文件中披露，公司將在即將進行的首次公開募股(IPO)中，預留最多5%的股份供部分員工以及公司高管的親友認購。文件顯示，這部分A類股票將通過定向售股計劃進行預留。SpaceX上個月已披露，被列入「親友名單」的參與者將不受鎖定期限制。定向售股計劃在IPO中較為常見，但參與者通常會受到鎖定期約束，短期內不得出售股票。

SpaceX在文件中又表示，IPO完成前已發行股份中超過60%將受到延長鎖定期限制，其中包括創始人兼首席執行官馬斯克持有的股份。更新後的文件還披露SpaceX與Anthropic PBC達成的關於提供人工智能算力的協議，其中涉及約32.5萬枚英偉達公司晶片。根據協議，Anthropic需為相關算力服務支付每月12.5億美元費用，合同有效期至2029年5月。在最初三個月期滿後，任何一方均可提前90天通知終止協議。關於風險因素，SpaceX表示，部分算力服務客戶可能依賴外部融資來履行付款義務。