投資騙案一周80宗涉9000萬元　「港股專家」騙女受害人7日失200萬

警方「守網者」平台公布，過去一周，警方共接獲逾80宗投資騙案，總損失金額逾9,000萬港元。當中有個案為近日一名女受害人透過「交友應用程式」，認識騙徒假冒的網友，其後被邀至WhatsApp繼續傾談。兩個月後，騙徒自稱「投資港股專家」並掌握內幕消息，「保證10%回報」，誘使受害人在假投資網站開設帳戶。



女受害人掏空積蓄 繼借貸逾20萬

受害人按騙徒指示，在一個月內分40多次將逾200萬元轉賬多個不同的個人銀行戶口。受害人見股價已升至心中水平，遂將股票全數沽出，惟套現時發現無法提取資金，假客服更以繳交更多「資金」為由要求再轉賬。受害人仍未起疑，於是向朋友及銀行借貸逾20萬港元，並按騙徒指示再次轉賬。騙徒訛稱手續需時，要求受害人耐心等待。一星期後，騙徒完全失去聯絡，受害人才驚覺受騙。

過去一周，警方共接獲逾80宗投資騙案，總損失金額逾9,000萬元。警方提醒，市民應小心切勿按下不明連結進行投資，買賣股票選擇透過合法「證券商」；切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口，這不是投資而是「被騙」。另切勿輕信網上「高回報、零風險」投資，可下載全新AI+升級版「防騙視伏 APP」評估風險。