零售銀行明日起全面推「智安存」 　個人客戶可鎖定存款防詐騙

金管局與銀行公會今日（12月30日）公布，所有28家零售銀行（包括數字銀行）於12月31日或之前全面向個人客戶推出「智安存」服務，並將展開一系列宣傳計劃。



12月31日或之前全面向個人客戶推出

「智安存」猶如在銀行戶口內設置夾萬，銀行客戶可自行設定受保護的存款金額。當客戶需要動用受保護存款時，銀行會與客戶進行面對面的反詐騙核實程序，讓客戶有機會想清楚是否被騙，完成程序後客戶才可轉出或提取有關存款。

「智安存」適合所有客戶群使用，如市民有一些短期內不需動用的銀行存款，可考慮為這些存款加上「智安存」保護。金管局將聯同銀行業界積極宣傳「智安存」，包括推出廣告及各項推廣計劃，幫助市民了解並善用新服務。

金管局與銀行公會公布，所有28家零售銀行（包括數字銀行）於12月31日或之前全面向個人客戶推出「智安存」服務。（資料圖片）

金管局副總裁阮國恒表示，智安存為存款多加一層保護，是一項非常有用的防騙工具。增強銀行客戶自我保護的能力是防騙工作中重要的一環。金管局會繼續與銀行業界、執法機關和各持份者合作，全方位打擊騙案。他呼籲市民積極使用智安存，同時要時刻保持警惕，慎防騙案。

銀行公會署理主席紀鷺禧表示，加強客戶保障是銀行公會今年的重點工作之一。

隨着所有零售銀行全面推出智安存，銀行業界將加強推廣智安存，令智安存更普及。銀行業界會持續提升各種防騙措施和公眾教育，與金管局和執法機關攜手打擊詐騙罪行。

已有3200人使用智安存

過去一年香港騙案相關數字雖然稍有回落，但仍處於高位。金管局截至今年11月接獲542宗與詐騙相關的投訴個案，按年下跌28%。

過去數月已有零售銀行包括數字銀行推出智安存服務，截至12月15日初步數字顯示，逾3200名客戶使用了智安存，受保護總存款額約為16億港元，平均每筆50萬港元。當中有逾400人需要解除保障，當中有個案令前線銀行職員懷疑為騙案，而希望為客戶提供協助。

禤惠儀表示，銀行界一直亦一直與金管局就防騙工作保持緊密合作，並積極落實措施，確保「智安存」順利推出。（資料圖片/馮藹怡攝）

有21家銀行有設定智安存港元存款下限

金管局副總裁阮國恒表示，隨著零售銀行全面推出服務和積極推廣，預計使用量將穩步上升，但目前沒有相關目標。他又指出，銀行沒有就智安存服務設定受保護存款的上限，但有銀行有設定下限如一萬港元。

金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，參與的28家銀行中，有21家銀行有設定港元存款下限，最高為1萬元，而有15家也有設定非港元存款下限。

解鎖資金需要1至3日去處理

為加強向銀行客戶推廣智安存服務，推出初期會向客戶提供優惠，而相關服務資料和啟動途徑會放顯眼位置，啟動程序也相對為簡單。而銀行分行會為前線員工提供充足培訓，主動以清晰易明的方式向客戶介紹相關服務。

智安存用戶需留意，解鎖資金需要1至3日去處理，故此會建議提前計劃，以免臨急抱佛腳。同時，也需要充分了解智安存服務及細閱條款，例如定期存款續期安排。另外，也需要預留足夠流動資金，以應付突發情況，避免逾期利息或費用。