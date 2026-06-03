美股｜道指收市跌620點　納指挫0.89%　Nvidia跌逾3.6%

中東局勢進一步緊張，美股周三（6月3日）下跌 ，道指至收市跌620點，納指挫0.89%，標指亦在連升9日後中斷漲勢。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌3.62%。油價上揚，至收市約升2%。另外，美元指數上揚，美元兌日圓升上160。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間6月4日

【04:14】IBM瀉7% 微軟跌逾3%

道指收市報50,687.07點，跌620.72點或1.21%；納指收報26,853.98點，跌239.93點或0.89%；標普500指數收報7,553.68點，跌56.10點或0.74%。

重磅股科技股方面，Nvidia跌3.62%、微軟跌3.13%、Amazon挫2.53%、蘋果公司（Apple）跌1.57%。另外，IBM跌7.17%，為跌幅最大道指成份股；甲骨文（Oracle）跌5.76%。Intel則升4.43%、Marvell Technology再漲3.73%。

【04:05】中概股指數收跌2.47%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.47%。其中，阿里巴巴ADR跌2.66%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【04:04】油價約升2% 美元兌日圓升上160

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報96.02美元，漲2.26美元或2.41%。倫敦布蘭特期油收報97.81美元，升1.81元或1.89%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.52，升0.31%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.03，漲0.07%。

【04:03】現貨金價跌逾1% Bitcoin跌至6.5萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,442.52美元，跌45.56美元或1.02%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,345.77美元、24小時內跌逾3%。

【03:29】恒指夜期收報25,312點 低水321點

恒指夜市期指收報25,312點，跌179點，較恒指收市25,633點，低水321點，成交13,777張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間6月3日

【22:53】Nvidia及微軟跌逾3% IBM挫逾6%

道指最新報50,917點，跌389點或0.76%；納指最新報26,953點，跌140點或0.52%；標普500指數現7,578點，跌31點或0.41%。

重磅科技股方面，Tesla升2.25%；Nvidia股價跌3.26%、蘋果公司（Apple）跌1.07%；微軟跌3.26%。另外，IBM跌6.69%，暫為跌幅最大道指成份股。

【22:45】油價升近2% Bitcoin跌至6.6萬美元

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶95.58美元，升1.82美元或1.94%。倫敦布蘭特期油每桶報97.70美元，漲1.70美元或1.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,668.87美元、24小時內跌1.7%。