美股｜道指收市升228點再創新高　Marvell股價飆32.5%

市場仍憂慮美伊談判前景，但人工智能（AI）及晶片股造好。美股周二（6月2日）上揚，三大指數再創收市新高。道指最多曾跌249點，至收市倒升228點；納指及標指則微升，標指首次收在7,600點以上。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月3日

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【04:14】惠普企飆逾19% 微軟Alphabet約跌4%

道指收市報51,307.79點，升228.91點或0.45%；納指收報27,093.90點，漲7.09點或0.03%；標普500指數收報7,609.78點，升9.82點或0.13%。

重磅股科技股方面，微軟跌4.17%、Google母公司Alphabet挫3.86%、Nvidia跌0.69%、Amazon挫1.81% ；蘋果公司（Apple）則升2.90% 。

人工智能（AI）伺服器製造商惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）季績勝預期，股價飆19.47%。同業超微電腦（Super Micro Computer)股價漲7.02%。

另外，晶片商Marvell Technology獲Nvidia行政總裁黃仁勳點名為「下一家市值突破萬億美元公司」，股價至收市飆32.52%。

【04:05】中概股指數收漲1.83% 阿里巴巴升4.36%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.83%。其中，阿里巴巴ADR漲4.36%。

圖為2026年5月5日拍攝的照片，一部平板電腦展示了惠普（Hewlett-Packard）的標誌。（Getty Images）

【03:59】油價升逾1% 美元指數微升

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報93.76美元，漲1.60美元或1.74%。倫敦布蘭特期油收報96.00美元，升1.02元或1.07%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.21，升0.02%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.91，漲0.09%。

【03:30】現貨金價微升 Bitcoin跌穿6.7萬美元

金價微升。現貨黃金每盎司最新4,488.55美元，漲3.69美元或0.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,607.99美元、24小時內跌逾6%。

【03:29】恒指夜期收報25,853點 低水185點

恒指夜市期指收報25,853點，跌95點，較恒指收市26,038點，低水185點，成交15,366張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間6月2日

【22:49】惠普企業飆26% Nvidia漲逾1%

道指最新報51,102點，升23點或0.05%；納指最新報27,114點，升27點或0.10%；標普500指數現7,607點，漲7點或0.10%。

重磅科技股方面，Tesla升1.38%、Nvidia股價漲1.20%、蘋果公司（Apple）升1.15%；徵軟跌3.67%。

另外，人工智能（AI）伺服器製造商惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）季績勝預期，股價飆25.93%。同業超微電腦( Super Micro Computer)股價漲7.01%。

【22:42】油價回落 Bitcoin跌穿6.8萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶91.77美元，跌0.39美元或0.42%。倫敦布蘭特期油每桶報94.69美元，跌0.29美元或0.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,847.92美元、24小時內跌5%。