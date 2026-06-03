美股｜道指早段跌逾400點　油價升近2%

中東局勢進一步緊張，美股周三（6月3日）早段下跌 ，道指最多曾跌逾400點。油價上揚，最新升近2%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間6月3日

【22:53】Nvidia及微軟跌逾3% IBM挫逾6%

道指最新報50,917點，跌389點或0.76%；納指最新報26,953點，跌140點或0.52%；標普500指數現7,578點，跌31點或0.41%。

重磅科技股方面，Tesla升2.25%；Nvidia股價跌3.26%、蘋果公司（Apple）跌1.07%；微軟跌3.26%。另外，IBM跌6.69%，暫為跌幅最大道指成份股。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【22:45】油價升近2% Bitcoin跌至6.6萬美元

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶95.58美元，升1.82美元或1.94%。倫敦布蘭特期油每桶報97.70美元，漲1.70美元或1.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,668.87美元、24小時內跌1.7%。