美股｜道指早段跌逾400點 油價升近2%
撰文：蕭通
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中東局勢進一步緊張，美股周三（6月3日）早段下跌 ，道指最多曾跌逾400點。油價上揚，最新升近2%。
本港時間6月3日
【22:53】Nvidia及微軟跌逾3% IBM挫逾6%
道指最新報50,917點，跌389點或0.76%；納指最新報26,953點，跌140點或0.52%；標普500指數現7,578點，跌31點或0.41%。
重磅科技股方面，Tesla升2.25%；Nvidia股價跌3.26%、蘋果公司（Apple）跌1.07%；微軟跌3.26%。另外，IBM跌6.69%，暫為跌幅最大道指成份股。
【22:45】油價升近2% Bitcoin跌至6.6萬美元
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶95.58美元，升1.82美元或1.94%。倫敦布蘭特期油每桶報97.70美元，漲1.70美元或1.77%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,668.87美元、24小時內跌1.7%。
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