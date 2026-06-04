聯儲局褐皮書顯示大多數轄區通脹上升　達拉斯儲銀︰今年或須加息

美國聯儲局在最新的褐皮書中指出，最近幾周，當地大部分地區的經濟活動增長速度較為緩慢至適中，而就業情況幾乎沒有變化。



當局表示，大多數聯儲地區的通脹水平均高於上一次報告的數據，這主要是由於中東戰爭對能源價格的影響所致。自伊朗戰爭爆發以來，能源價格的上漲引發了對持續通貨膨脹的擔憂，這使得更多政策制定者認為他們需要保留所有政策選項，包括採取更緊縮的貨幣政策。不過，許多官員表示，目前利率狀況仍較為有利。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

另一方面，今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）內擁有投票權﹑達拉斯聯儲銀行總裁洛根表示，聯儲局官員可能需要在今年較後時間上調利率，以將通脹率降至2%的目標水平。

她指出，美國勞動力市場「大體處於平衡狀態」，人工智能領域的投資正蓬勃發展，且金融環境依然「寬鬆」。但她補充道，目前的通脹走勢似乎並未朝着當局2%的目標回落，又表示﹕「這些狀況表明，當前的貨幣政策並未對經濟構成抑制作用」。

美國及伊朗戰爭導致油價高企，影響美國通脹走勢。（美聯社）

她指出﹕「我日益感到擔憂的是，為了徹底恢復物價穩定，並恰當兼顧美聯儲『雙重使命』的兩個方面，今年晚些時候可能需要採取加息措施。」

此外據CME「聯儲局觀察」，當局到6月維持利率不變的機會率為98.4%，累計減息25個基點的機會率為1.6%。美聯儲到7月維持利率不變的機會率為90.2%，累計加息25個基點的機會率8.4%，累計降息25個基點的機會率為1.4%。