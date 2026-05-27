中證監遏非法跨境炒股　彭博︰港銀須向投資客確認資金非來自內地

《彭博》報道，在中國政府前所未有地整治非法跨境交易以遏止資本外流後，香港各銀行正加大力度審查中國內地客戶開設儲蓄和投資帳戶。



知情人士透露，一些在香港營運的中國大型銀行已暫停為內地居民開設投資和理財帳戶。這些知情人士還表示，銀行提高了內地申請人開立儲蓄帳戶的門檻，並收緊了盡職調查要求。由於涉及未公開信息，這些人士要求匿名。

要求客戶確認資金非來自內地

同時，知情人士透露，香港監管機構已要求本地銀行為潛在客戶增加新的聲明條款，規定有意開設投資帳戶的客戶必須確認，其投資資金來源並非來自內地。

內地居民長期以來透過香港規避中國嚴格的資本管制（每人每年只允許匯款5萬美元到境外）。大量內地資金湧入香港，成為當地大型銀行的重要業務來源。

另外，內地財聯社引述本港銀行及部分客戶，昨日（26日）起已在開設投資帳戶時，要求客戶簽署上述新增文件。而於上周六（23日）至周一（25日）開立投資帳戶的內地投資者，需要補簽新版跨境聲明。

微信專頁引述銀行客服致客戶的訊息，未完成補簽前文件前，客戶的投資交易功能將被暫停，其的帳戶不會被取消，現有持倉及資產不受影響，只是暫時無法進行新的買入交易。客戶要求客戶親臨任何分行補簽相關文件，或透過電郵回覆確認。分行同事可即場辦理，完成補簽相關手續後，系統會於1日內恢復交易功能。