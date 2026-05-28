中證監禁非法跨境炒股　滙豐環球投資料不會觸發港股遭大規模拋售

中證監於上周五（22日）指出禁止包括香港在內的境外券商，為內地投資者提供「買入交易」或「轉入資金」，富途﹑老虎等券商被指違反多項非法跨境經營業務而受罰。滙豐環球投資研究指出，相關懲罰似乎是針對特定公司及流程，而非全面打壓跨境投資，認為今次行動不會引發港股出現大規模沽售。



滙證又指出，相對香港銀行及港交所（0388），券商及獨立財務顧問及保險代理人面臨較高的監管風險。滙證又指出，偏好中銀香港（2388）﹑港交所及平保，並予「買入」評級。同時又維持友邦（1299）「持有」評級。

滙證報告指，中證監出於富途、老虎和長橋等3家券商未經授權招攬內地客戶，並透過數碼平台（包括透過境內合作夥伴）提供離岸證券交易服務，而於今年5月22日處罰了3家券商。中證監明令禁止境外券商為境內投資者提供「買入交易」或「轉入資金」，只准單向「沽貨」及「轉出資金」，富途和老虎在美國上市的股票在隨後的交易日下跌了25%至28%，滙證指，這一事態發展再次引發了投資者對跨境金融活動監管的關注。

料內地不大可能全面打壓跨境投資

滙證表示，據目前掌握的訊息，內地今次監管行動不大可能預示着跨境投資將面臨全面打壓。今次監管行動由中證監牽頭，似乎針對特定券商和流程，旨在打擊未經必要批准或獲牌而進行的受監管活動，而非旨在限制資金流動或市場基礎設施​​的廣泛舉措。

滙證相信，今次內地監管行動不大可能引發港股大規模拋售。內地有資產客戶數佔富途總數比例為13%，假設富途和老虎證券的內地帳戶中有50%投資於港股，且平均帳戶規模與有關集團平均水平一致，滙證估計敞口規模約為1,000億港元，約佔香港股市總市值的0.2%，或港交所日均成交額的三分之一，而且為期兩年的逐步清算安排，應能減輕此事件的影響，相比出現強制清算，分階段出售的情境可能性較大。