SpaceX上市｜CFO大談未來目標　毛利率70%及數據中心上太空｜有片

即將上市的SpaceX 6月4日（周四）向散戶投資者發布影片，首席財務官約翰遜（Bret Johnsen）在片中大力推介公司的火箭、衛星和人工智能業務。SpaceX在影片中概述了其宏偉目標，包括在太空建立數據中心，以及將毛利率從去年的49%提高到 70%，並將淨利潤率提高到45%。



據《彭博社》報道，這段17分鐘的影片是馬斯克（Elon Musk）領導的SpaceX公司吸引全球散戶投資者的舉措之一。

SpaceX首席財務官向散戶推介公司未來願景：

據報道，散戶投資者是SpaceX首次公開招股（IPO）的關鍵組成部分，750億美元（約5876億港元）的IPO規模中，高達30%的股份將分配給散戶。

影片中唯一出現的人物是約翰遜，他是SpaceX有史以來唯一的首席財務官。影片在SpaceX的官網spacexipo.com上發布，該網站醒目地鼓勵訪客開設證券帳戶。

約翰遜表示：「馬斯克創立SpaceX的目標是改變人類，使我們成為多行星物種。令人興奮的是，我們能夠透過星鏈和人工智能解決方案拓展這一願景。」

這次路演詳細列出了未來幾個目標，其中包括將毛利率從去年的49%提升至70%左右，並將淨利潤率從去年的-26%提升至45%左右。

該公司在影片中闡述了其宏偉目標，包括在太空建設資料中心，以及其可重複使用火箭和為地球提供寬頻網路存取的星鏈衛星系統等業務。

約翰遜指：「我們實現了別人認為根本不可能的事情，」並重點介紹了SpaceX取得的成就，例如成為首間將液態燃料火箭送入軌道的私營公司、首間成功將航天器與國際太空站對接的公司，以及開發出可重複使用的火箭。

SpaceX的路演簡報也大量提及其火箭業務，例如，對其「可複製商業模式」的解釋從「7」開始倒數，最終指向「發射」。

其他片段則突顯了馬斯克的商業理念。例如，在「演算法」部分，第一步是「讓需求不那麼愚蠢」，然後是「刪除零件或流程步驟」。

約翰遜也談到SpaceX的巨額資本支出，尤其是今年2月收購xAI後，支出更是大幅增加。

約翰遜強調：「我們並非唯一一間在資本支出方面投入巨資的公司，尤其是在人工智能領域，在過去兩年裏，人工智能一直佔據資本支出部署的絕大部分。」

約翰遜亦詳細介紹了該公司未來可能探索的太空應用。其中包括點對點旅行。這個概念將利用星艦（Starship）以破紀錄的速度將貨物甚至人員運送到全球偏遠地區。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

根據6月3日提交的文件，這間正式名稱為太空探索技術公司（Space Exploration Technologies Corp.）的公司將以每股135美元（約1058港元）的價格出售5.556億股股票，使其市值接近1.77萬億美元（約13.9萬億港元）。SpaceX預計將於6月12日（下周五）上市，股票代號為SPCX。