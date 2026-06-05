SpaceX上市｜標普企硬！拒跟納指讓SpaceX等巨型IPO快速納入指數

據彭博報道，標普道瓊指數公司表示，將繼續維持標普500指數等主要基準指數現行的資格要求，否決了讓SpaceX等超大市值公司上市後快速納入指數的提議。



該指數提供商周四發布新聞稿稱，公司不會縮短目前對新上市公司設定的12個月觀察期，也不會基於公司規模而豁免當前對盈利能力和公眾持股比例的要求，與那斯達克和富時羅素等競爭對手的做法截然不同。

當前華爾街面臨著新的現實：一些公司在上市之前就已達到前所未有的規模。今年早些時候，標普道瓊指數公司公開徵詢意見，詢問為不同時代制定的指數規則是否應該做出調整，以適應那些如今規模已達到過去只有成熟藍籌股才能達到的公司，即業內所稱的「快速通道」。

2026年2月13日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX公司的獵鷹9號火箭和龍飛船從卡納維拉爾角太空部隊基地的40號發射台升空，將4名太空人送上國際太空站。（X@SpaceX）

加快納入指數提議 引發投資者擔憂

報道指出，加快納入基準指數的提議引發一些投資者擔憂，他們認為，盈利能力、流通股數量和交易歷史等方面的規定正是為了防止基準指數盲目追逐炒作。

此外，他們還指出，過快地納入IPO公司，可能會使被動型基金面臨更大的市場波動，迫使這些基金在可靠的市場定價完全確立之前就買入股票。

與此同時，支持者表示，指數應該盡快納入大型公司，以反映投資者實際擁有的市場，並稱這些萬億美元市值公司在滿足傳統指數要求之前，可能已經具有重要的經濟意義。

SpaceX至少要上市一年後才能納入標指

這一結果意味著，SpaceX至少要在上市一年後才能被納入標普500指數。此外，該公司還需要滿足指數對盈利能力和公眾持股比例的要求。

「這一決定讓我很意外，」彭博行業研究ETF分析師James Seyffart表示。「但標普是市場領導者，可以特立獨行。」

那斯達克近期修改了規則，SpaceX只需15個交易日即可加入那斯達克100指數，而此前至少需要三個月的時間。富時羅素也採取了類似做法，將等待時間縮短至五個交易日。