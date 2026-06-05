內地設境外投資新規　高盛︰未見港銀大範圍暫停吸納新客戶

中證監於5月下旨明令禁止互聯網券商服務境內投資者並開出巨額罰款後，國務院於月初時發布第837號國務院令，正式公布《國務院關於對外投資的規定》，隨後有報道指出，部份香港銀行已暫停為內地居民開立香港投資賬戶，促使香港銀行股與保險股下挫。



高盛發表報告指，投資者普遍更關注新境外投資規則所帶來的任何不確定性，認為國務院最新文件主要為中國投資者境外投資設定一個廣泛的框架。

高盛﹕內地政府建全面法律框架

高盛稱，政府正在建立一套全面的法律框架，涉及監管境外投資的全生命周期，涵蓋從投資前的審批和備案，到持續的合規和執法。根據公告，對於個人而言，具體的實施細則將由國務院下屬的投資和商務主管部門制定。新法規預計將於2026年7月1日生效，預計具體的實施細則將在未來幾周內公布。

高盛指，香港銀行據報新增的開戶要求，特別是針對投資賬戶，客戶被要求提供聲明，證明資金來源合法且來自中國內地以外，此舉行反映銀行正著力確保監管合規和降低跨境資金風險。

在營運方面，銀行持續關注的焦點是清理休眠賬戶，重點是關閉零餘額賬戶，部分機構已經實施了這些措施，而其他機構則表示計劃在適當時候跟進，這表明了行業正在做出分階段但協調一致的反應。

未見港銀大範圍停吸新客

高盛注意到，銀行繼續反映香港的存款和投資產品開戶活動仍在進行中，這表明雖然程序要求有所提高，但香港並未出現大範圍暫停吸納新客戶或跨境銀行活動的情況。

高盛認為，鑑於近年來財富管理收入的強勁增長，特別是由香港和內地客戶資金流所帶動，投資者對這一因素的關注有所增加，正如該行此前所強調，渣打 （2888） 和滙豐 （0005） 的財富管理收入約佔總手續費或非利息收入的34%，以及約佔經營收入的29%，過去幾年手續費收入增長趨勢保持在十幾到低三十個百分點（high-teens to low-30%）的區間。

對於滙豐，其披露的香港業務板塊（可能不包括保險）的財富管理手續費約佔總財富管理手續費的19至23%，以及集團經營收入的2%至3%；而對於渣打銀行，香港財富管理則貢獻了總財富管理收入的約40%。滙豐和渣打還指出，新客戶中有很大一部分是非香港居民，淨新資金越來越多地來自全球華人客戶。

對於中銀香港 （2388） 和東亞銀行 （0023） ，截至2025財年，證券、資產管理和保險手續費收入約佔總手續費收入的40至65%，以及營業收入的 6至9%。在整個行業中，香港銀行繼續強調在驗證資金是否用於投資目的時遵循了解您的客戶（KYC）原則。

友邦（圖源：友邦香港官網）

對於其所覆蓋保險公司，包括友邦保險 （1299） 、保誠 （2378） 和富衛 （1828） ，高盛強調，香港代理人被禁止在中國內地開展業務，且銷售過程必須在香港進行，該行業在2016年經歷了針對使用銀聯卡購買保險的加強監管控制。

報告又稱，自2016年起，香港保監實施額外的保障措施，包括內地訪客（MCV）的聲明和親身在港的證據。到目前為止，這些法規沒有變化。此外，根據友邦保險的數據，2025年內地訪客（MCV）細分市場中，約90%的新業務和續期保費是使用已存於香港銀行賬戶中的資金支付的。