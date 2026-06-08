從穩定幣牌照　看銀行財富管理新格局｜伍禮賢

隨著香港金融管理局早前正式公佈首批穩定幣發行人牌照細節，本港金融市場迎來數字資產合規化的里程碑。滙豐控股（0005）與渣打集團（2888）兩大本港發鈔銀行成為首批受惠機構，預期穩定幣發行人牌照有望與私人銀行業務產生協同效應，此或成為銀行業未來發展新路向。



非利息收入表現正面

從過去傳統業務表現來看，滙控與渣打兩大發鈔銀行在非利息或財富管理範疇的收入表現較為突出。例如滙豐2026年首季收入186億美元，按年增長6%，當中受惠於財富管理與卓越理財業務範疇，特別是香港業務分部旗下的財富管理業務費用及其他收益在客戶活動增加成主要增長因素。

而渣打2026年首季非利息收入為30億元，按年上升16%，主要受惠於財富方案業務及環球銀行業務所帶動。該行的投資產品及銀行保險業務表現強勁，利好財富方案業務創下季度新高，相關業務收入增加約32%。

渣打2026年首季非利息收入為30億元，按年上升16%。（Getty Images）

從首季業績可見，財富管理業務與產品銷售持續成為支持本地銀行業務增長的動力，而兩行獲得本地穩定幣發行人牌照後，更有望令相關範疇的發展如虎添翼。

財富管理新棋局

隨著本港首批穩定幣發行人牌照正式發放，象徵着本地金融市場正式邁進數字資產新時代。筆者認為本地銀行股憑藉龐大的客戶基礎、穩健的資本結構，以及在營運家族辦公室與內地財富管理市場的優勢，將成為明顯受惠者。

本港近年積極吸引全球家族辦公室落戶，這些高淨值客戶更傾向透過傳統大型銀行進行資產配置與跨境調配。銀行能提供全方位的財富管理服務，結合穩定幣業務後更能提升效率與透明度。

合規穩定幣能大幅降低跨境匯款與結算成本。（示意圖，Unsplash@CoinWire Japan）

按照香港貨幣及金融研究中心（HKIMR）的研究所指，富裕家族對數字資產的興趣預計將「顯著上升」，預期結構性需求正在加大。合規穩定幣能大幅降低跨境匯款與結算成本，雖然短期內未必能為銀行產生重大營收貢獻，但對於維繫客戶關係、搶佔支付結算的未來至關重要。

筆者認為銀行業務面覆蓋存款、投資交易、貸款、支付、財富管理等多元化範疇，惟銀行成功獲取本地穩定幣發行人牌照後，預期能進一步強化綜合金融生態，形成「一站式」業務優勢，亦可望強化銀行股中長期的非利息收入，特別是私人銀行、高淨值客戶羣的拓展空間值得期待，投資者往後更可關注相關因素對推動股價增長的長遠機遇。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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