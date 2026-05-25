短線需求驅動家電板塊向上｜伍禮賢

四年一度的世界盃即將開打，傳統上有望帶動市場上出現一波包括電視、影音產品在內的「黑家電」換機潮，料體育盛事所衍生的短期利好因素，以及夏季對「冷家電」的購置需求上升，對家電板塊後市的投資吸引力不容忽視，值得投資者憧憬。



參考上一屆世界盃，當時賽事於2022年11至12月期間舉行，根據市場調研機構奧維睿沃（AVC Revo）的數據，當年1月至10月間的全球10電視品牌出貨量排名中，海信家電、TCL電子、創維集團、海爾智家均榜上有名，反映世界盃對內地電視品牌在銷售方面的重要性。筆者相信，大型體育賽事有機會再度成為利好電視及相關影音產品銷售的短期催化因素。

三星已於本月正式宣布退出內地家電零售市場。（Getty Images）

然而今年對於內地家電品牌企業而言，還具有一個特別因素，此就是三星已於本月正式宣布退出內地家電零售市場，包括電視、雪櫃、洗衣機、冷氣等產品。三星披露原因，是市場份額持續下滑、利潤壓力加大，以及本土品牌的強勢崛起。筆者認為隨著三星退出國內的家電零售市場，內地品牌在國內家電市場的發展有望因外企競爭者退出而見利。行業當中，筆者認為可關注TCL電子（1070）及海爾智家（6690）。

TCL電子首季業績中，總收入按年升15.3%至292.25億元，國內及海外收入佔比分別為39.0%和61.0%；經調整純利按年增長140.0%至3.84億元。集團強調受益於電視業務產品結構持續改善，毛利實現按年增長27.6%至約47.19億元。筆者相信，該集團在電視相關業務的銷售有望因世界盃熱潮帶動而保持向好的態勢。

TCL電子有望因世界盃熱潮帶動而保持向好的態勢。（Getty Images）

另外，本年初TCL電子與日本同業Sony宣佈計劃共同成立一家全新的合資公司。筆者看好TCL電子因為可以沿用「Sony」及「BRAVIA」這兩個全球知名品牌的背景下，承接Sony家庭娛樂業務的產品開發、生產乃至全球銷售等權利，意味將更有力令TCL電子強化在海外市場的拓展，前景值得看好。

而海爾智家第一季度收入約736.87億元人民幣，較2025年同期下降6.86%，但對比2025年第四季度收入約682.9億元人民幣， 按季回升約7.9%；期內純利約46.5億元人民幣，較2025年同期跌約15.2%，惟較 2025年第四季度純利約21.8億元人民幣，按季升1.13倍。筆者預期隨著北美季節性暴風雪天氣因素散去，加上集團積極佈局亞太區市場，業績回穩步伐可期。

隨著夏季將至，氣溫將會回升炎熱水平，高溫季節將直接帶動「冷家電」銷售。（Getty Images）

另外，隨著夏季將至，氣溫將會回升炎熱水平，高溫季節將直接帶動「冷家電」銷售。受到季節性因素影響，冷氣機將會進入銷售旺季，並是為最受惠的季節性商品，而電風扇、冷風機等移動式降溫電器則是冷氣機的補充品，其低價位的屬性亦使銷售流轉速度較快。同時，由於高溫推升民眾對冷凍飲料及食品的儲存需求上升，間接有望帶動雪櫃成為被受搶購的電器之一，利好海爾智家業績表現。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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