黃金再臨長線部署機會｜伍禮賢

近日市場對美伊之間談判憧憬升溫，除了刺激環球股票市場向上外，國際金價亦從中受惠。畢竟如果中東局勢逐步降溫，美國聯儲局往後減息前景將更為明朗，利好大宗商品價格表現。



此外，近年來全球央行持續加大黃金購買力度，成為國際金融市場的重要現象。黃金不僅是傳統的避險資產，更逐漸被視為一種戰略性儲備工具。在地緣政治與貨幣政策的不確定性左右下，央行頻繁入市買金，無疑為黃金概念板塊的走向注入了新的動力。世界黃金協會早前公佈本年首季度全球黃金需求趨勢報告，包含場外交易的全球黃金總需求量為1,231噸，按年增長2%。總需求金額更創出新高，上升74%至約1,930億美元。今年首季全球金條與金幣需求增長42%至474噸，為歷來第二高。

今年首季全球金條與金幣需求增長42%至474噸，為歷來第二高。(Reuters)

在資本市場上，黃金概念股以及相關ETF的價格均與金價變動具有明顯的關聯性。因應央行的長期買金舉動，預期金價長期趨勢仍偏向上行，黃金板塊有力成為資金關注的焦點。

黃金概念股的業績表現大致正面，紫金黃金國際（2259）首季業績中，收入按年增加137.8%至20.57億美元，純利錄得8.07億美元，按年升385.5%。而另一概念股至於招金礦業（1818）首季收入約44.6億元（人民幣‧下同），按年上升約46.7%。期內純利11.89億元，按年上升約80.4%，但對比2025年第四季的純利14.97億元，按季下跌約21%。

紫金黃金國際主要聚焦在海外礦山資源，其金礦項目分佈於南美洲、中亞、非洲及大洋洲。而招金礦業的金礦項目遍及內地及海外，按照2025年全年業績報告，集團內地金礦業務收入約為137.96億元，而海外金礦業務收入約為24.92億元。

因應央行的長期買金舉動，預期金價長期趨勢仍偏向上行，黃金板塊有力成為資金關注的焦點。（Getty Images）

筆者認為，紫金黃金國際的金礦項目較具國際化，而招金礦業則屬於內地業務為主，海外業務為輔，兩大標的可適合投資者達至平衡配置中外金礦市場的目標。

除了個股，港股市場亦有不少發行商均推出以投資黃金作目標的ETF產品，包括南方東英黃金ETF（3030）、恒生黃金ETF（3170）均直接持有存放於香港的實物黃金，降低投資者對風險的憂慮。同時，有部份發行商亦為投資者在入市與贖回提供靈活便利，例如投資者能夠有條件選擇以現金或實物黃金贖回持倉，滿足投資者不同的需要。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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