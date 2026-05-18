新股市場續受政策支持　港交所看俏｜伍禮賢

財政預算案早前提及，港府正研究能否讓航天企業來港上市，以對接內地「十五五」規劃所建議，加快建設航天強國之目標。具體而言，當局正研究能否讓航天企業通過18A、18C（即是生物科技、特專科技公司）渠道上市。



筆者認為，航天相關板塊正漸漸進入具備實質性投資概念的階段，加上內地官方對有關領域的支持力度明確，相信日後有望成為新股集資市場的其中一個主要參與者。若港府最終落實推出便利航天企業上市集資的渠道，相信對本港新股市場有利，並有望繼續維持目前新股市場熾熱氣氛。

航天相關板塊，有望成為新股集資市場的其中一個主要參與者。（Getty Images）

港交所早前公布最新業績，收入與純利均創歷季新高，收入及其他收益按年上升19.63%至82.03億元；純利則按年上升27.25%至51.88億元。

而筆者特別關注2025年港交所涉及交易與上市方面的收益。在各項收入範疇當中，交易費及交易系統使用費約103.33億元，按年上升43.7%；結算及交收費約70.42億元，按年增長49.3%；聯交所上市費17.89億元，按年增長20.6%。在2025年全年合共有119家企業在港上市，總集資額較2024年增加2.26倍至2,869億元。以上數據反映，新股集資與股市交投活躍對港交所的收入有正面影響。

展望維持，截至今年3月底止，港交所正在處理中的新股上市申請數目約430宗，較2025年底增加25%。本港今年首4個月的首次公開招股集資金額按年上升6.04倍至1,514億元；總集資金額亦增加約19%至2,034億元。

港交所正在處理中的新股上市申請數目約430宗，較2025年底增加25%。（Getty Images）

筆者預期首季的上市與成交保持活躍，預料港交所本年在涉及交易與上市方面的收益增長值得期待。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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