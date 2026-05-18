京東618將於本月30日啟動　 今年AI研發投入增長料超200%

京東集團（9618）今日﹙18日﹚召開2026年京東618啟動發佈會，宣布今年618大促將於5月30日晚8點正式開啟，持續至6月21日，5月13日至29日則為「心動購物季」預熱期。



據內地媒體報道，京東集團技術委員會主席、京東雲總裁曹鵬在會上表示，今年京東體系AI相關研發投入增長將超200%，投入規模位居行業第一梯隊。AI將首次全場景、全產業融入今年京東618。

曹鵬透露，第一季在京東APP使用「京言」輔助購物的用戶近8000萬，按年增超200%；京東Joylnside（京東智能硬件AI方案）今年將植入超千萬台智能硬件設備，成為萬物互聯的超級入口。此外，京東將打造全球最大物理世界運營中心。

2025年7月，京東物流發布了自主研發的京東物流VAN無人輕卡。

在物流方面，京東物流具身智能算法負責人王昊天透露，數千台無人車正進行規模化交付，並將部署1000台異狼機械臂。京東物流去年10月曾宣布，未來5年計劃採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬架無人機。

截至收盤，京東集團（9618）升0.86%，報123元；京東健康（6618）跌4.65%，報43.06元；京東物流（2618）跌3.78%，報13.74元；京東工業（7618）跌1.95%，報15.1元。