《如果李嘉誠今年30歲》｜凌凌八

如果李嘉誠今年 30 歲，身處於 2026 年這個大時代，你估佢第一時間會買咩？



買樓？我覺得未必。喺今時今日地產周期轉型、高息環境持續嘅大氣候下，傳統「買地建樓」嘅高槓桿玩法。

咁去追新科技，買最熱門嘅 AI 股？有可能，畢竟超人旗下嘅維港投資（Horizons Ventures）一向對前沿科技情有獨鍾。

但我總覺得，以李超人一生做生意嘅敏銳嗅覺同軌跡，佢未必會好似一般散戶咁，盲目追住市場上最熱、市盈率炒到上天嘅概念股跑。

因為縱觀李嘉誠過去幾十年嘅財富帝國版圖，佢最成功、最核心嘅投資，從來都唔係某一種特定嘅「產品」，亦唔係單純靠一兩件爆款商品去賺取短期的暴利。

超人真正厲害嘅地方，在於他一早看穿了商業世界嘅終極秘密——他投資的是「入口」。

長和系的底牌 其實是「收買路錢」

很多人對長和系（長江和記）有種刻板印象，以為佢最值錢、最依賴嘅資產一定係香港或者內地嘅地產項目。

其實不然。如果你翻開長和嘅財務報表，細心分析佢嘅全球資產配置，你會發現真正為呢個龐大帝國源源不絕提供穩定現金流嘅，係那些隱藏喺日常生活背後、你想避都避唔開嘅基礎設施。

港口、貨櫃碼頭、歐洲電訊網絡、英國水務與能源基建、零售網絡（屈臣氏）……這些資產全部都有一個極其強大嘅共通點：無論你鍾意定唔鍾意，你嘅生活都必須經過佢。

貿易商要出海，貨櫃就一定要經過佢嘅碼頭；現代人要上網、打電話，就必須通過佢鋪設嘅光纖與基建；民生要煮飯開燈，電力同燃氣就要經過佢經營嘅電網與管道。

真正值錢嘅，從來唔係輸送管道入面嘅貨物或者資源本身，而係「管道」本身嘅控制權，名正言順地向每一個路過嘅人「收買路錢」。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

SpaceX的本質 下一個文明入口

正因為管道嘅重要性，當我最近觀察Elon Musk旗下嘅SpaceX發展時，我腦海中開始浮現出一個幾有趣嘅諗法。

好多普通投資者或者大眾媒體，直到今日都依然將SpaceX歸類為一間「航天公司」或者「火箭製造商」。但我愈睇數據、愈分析佢嘅商業布局，就愈覺得事情冇咁簡單。馬斯克可能根本唔係想做一間賣火箭發射服務嘅公司，佢真正做緊嘅，係人類文明再進化、走向跨星球時代嘅唯一入口。

事實上，今日嘅SpaceX已經行到去一個臨界點，佢內部嘅商業生態極其龐大。如果我哋將佢拆開嚟睇，佢其實同時運行緊五盤邏輯嚴密嘅大生意：

一、Falcon（獵鷹系列）

你可以將 Falcon 視為「太空版嘅 DHL」或者「宇宙物流巨頭」。只不過佢送嘅唔係普通包裹，而係重量以噸計嘅衛星與科研儀器。憑藉無人能及嘅「火箭回收重複使用」技術，SpaceX將發射成本壓縮到同行難以企及嘅超低水平。而家佢嘅客戶名單包括美國 NASA、美國國防部、全球各大商業衛星公司，甚至包括自己嘅Starlink。基本上，現時全球每發射幾枚火箭，就有絕大部分出自SpaceX。每發射一次，佢就穩袋一次「物流費」。

二、Dragon（載人飛船）

Dragon負責載人與高價值物資往返國際太空站。以前，這種將人類送上太空嘅能力，係只有中美俄這種超級大國嘅政府力量先做到嘅事。而家，SpaceX以一間私營企業嘅姿態徹底壟斷咗美國嘅載人航天市場，客戶主要就係NASA同美國政府。這種關乎國家戰略地位嘅任務，每完成一次，不僅能收取極其豐厚嘅利潤，更確立咗其不可替代嘅政治與商業地位。

三、Starlink（星鏈）

Starlink嘅商業模式就更加簡單直接。你可以當佢係「天空版 PCCW」或者「天空版中國移動／Vodafone」。用戶只需要買一個地面接收器，然後每個月乖乖交月費，就可以享受到覆蓋全球每個角落嘅高速衛星上網服務。截至目前，Starlink嘅全球活躍用戶已經突破一千萬，每年產生過百億美元嘅現金流。呢盤生意最重要嘅地方，在於佢擁有極高嘅用戶黏性與驚人嘅規模效應，係現時SpaceX內部最穩定、最賺錢嘅「現金牛」。

四、Starshield（星盾）

Starshield 則係 Starlink 嘅軍用高級定制版。佢嘅客戶唔係普通消費者，而係美國軍方、情報機構以及國防部。用途涵蓋了軍事級安全通訊、導航增強、即時衛星監察以及無人機／導彈嘅遠程控制。呢類關乎國家安全嘅生意，通常毛利率極高，而且一旦建立信任，客戶根本唔會、亦唔可能輕易轉換供應商，形成了牢不可破嘅政經護城河。

五、Starship（星艦）

至於備受矚目嘅 Starship（星艦），今日基本上冇為公司帶來任何實質收入，相反，它正在吞噬著極其巨大、天文數字般嘅研發成本。點解要咁做？因為Starship根本唔係為今日嘅市場而設計，它是為了五十年後嘅人類世界而存在。如果Falcon係負責送衛星，Dragon係負責送太空人，咁Starship真正想運送嘅，其實係「一整個文明」。

圖為美國太空總署（NASA）2016年5月12日用哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope，HST）所拍攝的火星相片。（NASA Via Reuters）

用舊世界的尺 量不到新世界的入場券

聽落去，「運送文明」呢四個字好似好科幻、好誇張。但馬斯克從來冇隱藏過自己嘅終極野心——佢最終想做到嘅，從來唔止係幫人發射火箭賺取微利，而係要將人類徹底變成一個「跨星球文明」（Multi-planetary Species）。

然而，所有偉大夢想喺商業世界嘅一開始，都會面對同一個巨大嘅難題：冇人知道呢個夢想究竟值幾多錢。

這就正如當年哥倫布帶領船隊冒險出海嘅時候，歐洲嘅王室同商人冇人知道那片遙遠嘅「新大陸」未來會值幾多錢；當世界第一條鐵路喺英國出現嘅時候，當時嘅馬車伕與地主，亦冇人能想像到由鐵路網交織出來嘅工業革命價值幾多錢；甚至到咗90年代互聯網剛興起之時，大部分華爾街大亨同樣無法理解，一個只有幾行字嘅網站域名，憑咩可以價值連城？

這是因為每一次面臨文明躍進嘅關頭，人類都總係習慣用「舊世界嘅尺」，去量度「新世界嘅維度」。拿著馬車嘅速度去量度火車，拿著實體報紙嘅發行量去估算網絡流量，結果往往都量錯得離譜。

所以，好多財經分析師成日話SpaceX嘅估值好貴、泡沫好大。我對此並不反對。如果單純用今日嘅盈利能力、用現有嘅市盈率（P/E Ratio）去死板地計算，佢現時嘅估值確實係貴得令人咋舌。

但問題嘅核心在於：市場對SpaceX嘅定價，買嘅根本唔係今日，亦唔係出年嘅財報，市場買緊嘅係一個歷史性嘅假設。

試幻想一下，如果未來有一日，火星上真的出現了人類嘅第一個定居城市，出現了第一間醫院、第一間銀行、第一間餐廳，甚至誕生了第一個在火星出生嘅新人類。

到時候你再回頭看今天的歷史，你會突然恍然大悟：SpaceX根本唔係一間造火箭嘅科技公司。

因為到時火星上每個人要呼吸嘅氧氣要靠佢運，建設城市嘅重型設備要靠佢送，救命嘅藥物要靠佢維持供應，與地球母星聯絡嘅通訊要靠佢提供，甚至連源源不絕嘅新移民，都要靠佢嘅星艦運送。

到了那個時候，佢所掌握住嘅，就唔再係單純嘅火星資源或者航天利潤，佢掌握住嘅，是整個人類文明走向宇宙、再進化嘅絕對入口。

很多人企圖用今日Starlink賺到嘅幾十億月費，去精算SpaceX未來值幾多錢。但 Starship 嘅真正價值，從來都唔存在於今日嘅坐標系裡面。

如果這個計劃失敗了，它當然只會成為人類歷史上一個燒掉無數資金、淪為笑柄嘅瘋狂火箭計劃；但反之，如果它成功了，它就是人類歷史上第一次跨越星球、開闢新紀元嘅偉大起點。

到了那個時候，你會發現，市場今日賦予SpaceX嘅龐大估值，投資者買嘅根本唔係火箭、唔係衛星、甚至唔係Starlink嘅月費收益。

大家買緊嘅，其實是人類文明下一次歷史性躍進嘅唯一入場券。

如果李嘉誠今天30歲，你估佢又會做出點樣嘅抉擇？

【財經專欄】凌和遊戲‧凌凌八一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就喺係漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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