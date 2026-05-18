我不是反保時捷　我是保時捷死忠｜凌凌八

跑車，對很多男人來說，從來不只是一部交通工具。



不論幾多歲，男人心入面，總有一部Dream Car放在自己的Bucket List裡。可能是林寶堅尼，可能是法拉利，可能是保時捷；甚至對有些人來說，可能是一部本田Type R、一部豐田Supra，或者一部年少時在街邊看見、從此念念不忘的車。

車，某程度上，是陪伴男人成長的夢。

而我，就是一個保時捷死忠 fans。

2011年推出的911 Speedster（圖左）限量生產356台，也是向經典的保時捷356 Speedster致敬。同期廠方也推出了另一款特別版，就是911 Sport Classic（圖右），特別之處在於車尾採用源自911 RS的鴨尾形定風翼。（Porsche）

從大學畢業出來打拼，慢慢賺到人生第一筆錢，開始買第一部Boxster、Cayman、911，到近年買入Taycan，我對保時捷的感情，並不是一朝一夕建立出來的。

對保時捷的感情是由時間積累

保時捷對我來說，不只是一個車標，而是一種很純粹的駕駛信仰。

跑車最迷人的地方，不是螢幕有幾大，不是語音助手有幾聰明，也不是後排有沒有雪櫃和彩電。跑車最迷人的地方，是你坐進駕駛席，雙手握住軚盤，透過車呔、懸掛、座椅，感受到地面每一寸細微變化。

那種路感會經過輪胎，傳到車身，再透過座椅傳到你的腰部和背脊。每一次入彎、每一次出彎、每一次油門深淺的變化，都是你和車之間最直接的溝通。

保時捷攜史上最大規模亮相上海2025車展。（視覺中國）

自然吸氣也好，渦輪增壓也好，保時捷最令人着迷的地方，正正是那種由燃油、引擎、排氣聲、轉速和機械結構共同組成的節奏感。那不是單純的速度，而是一種拍馬聲般的原始快感；那不是單純的加速，而是一種有血有肉、有呼吸、有靈魂的機械感。

所以，當保時捷走去做電動車，而且做出一部Taycan，我的失望其實很深。

發展電動車是走彎路？

不是因為我不接受電動車，而是因為我覺得保時捷走了一條彎路。

保時捷去做電車，某程度上可以用四個字形容：

自廢武功。

它放棄了自己最強的DNA，卻走入了一個自己並不擅長的戰場。

如果你要鬥智能化，Taycan的車機系統根本不是中國新能源車的對手。

如果你要鬥語音控制、座艙體驗、OTA 更新、AI 智能，保時捷更加不用提，幾乎完全落後。

如果你要鬥電池、快充、智能駕駛輔助，中國新能源品牌早已經用極快速度把整個市場標準重新拉高。

開着Taycan的感覺，有時真的很荒謬。

你明明坐在一部過百萬的保時捷裡面，但當你操作車機、使用導航、嘗試語音控制時，那種體驗就好像你還在用Windows 98，而身邊的人已經在用最新一代iOS系統。

外面是保時捷，裡面卻像一台過時電腦。

這種反差，對一個真正喜歡保時捷的人來說，是很痛苦的。

因為我心目中的保時捷，不應該是這樣的。

保時捷的血，保時捷的DNA，從來都是跑車。它最珍貴的地方，是純粹的機械感，是精準的操控，是人車合一，是每一代 911 都可以在傳承中進化，在進化中保留靈魂。

冀品牌回歸根本

所有偉大的品牌，其實最後都要回歸根本。

對保時捷來說，根本就是跑車。

把跑車做好，把駕駛樂趣做到極致，一代接一代地給予駕駛者意想不到的感動，這才是保時捷真正的使命。

它不需要變成一間二流的科技公司。

它應該做回一間一流的跑車公司。

【財經專欄】凌和遊戲‧凌凌八一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就喺係漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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