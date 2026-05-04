漆黑股海中　尋找螢火蟲s｜凌凌八

喺股票市場呢個大殺場，每日都有無數人想以小搏大，結果好多時都係變咗自刎烏江嘅散戶。



專欄名點解叫《凌和遊戲》？其實想法來自「零和遊戲（Zero-sum Game）」，喺傳統金融理論入面，期貨、期權甚至短線炒賣，往往係一場你死我活嘅搏鬥——你賺到嘅每一分錢，都係人哋輸嘅血汗錢。

以客觀資料作判斷

既然每一分錢都有血有肉，所以如果我哋淨係識得用冷冰冰嘅數據去睇市場，未免太過枯燥乏味。我想做一個「特工型」嘅財經評論員，根據客觀嘅資料做非常主觀嘅判斷，該出手時便出手，得饒人處且饒人。

我最喜歡嘅電影係星爺嘅《國產凌凌漆》，筆名「凌凌八」都係由此而嚟，雖然呢套電影我已經倒背如流，間唔中睇返都有好多啟發同埋樂趣。電影入面，司令話過：「就算係一張廁紙、一條底褲，都有佢本身嘅用處。」投資亦都一樣。好多人眼中嘅「垃圾股」或者「夕陽行業」，只要你識得喺適當嘅時機、用適當嘅角度去睇，佢依然有佢嘅套利價值。

凌凌八唔會教你點樣發大達，因為我自己都未發達，但係我希望用到一種比較冷靜同埋持平嘅視角，喺漆黑嘅股海中，同大家一齊搜尋螢火蟲，幫你喺呢個充滿雜音嘅市場入面，搵出嗰啲被遺忘嘅價值。

而家嘅投資產品層出不窮，ETF、加密貨幣、衍生工具……加埋一齊就好似聞西件「要你命3000」咁，樣樣都有，睇落好勁，但如果亂咁投資，隨時傷入肉。（電影國產凌凌漆片段）

投資產品包羅萬象

而家嘅投資產品層出不窮，ETF、加密貨幣、衍生工具……加埋一齊就好似聞西件「要你命3000」咁，樣樣都有，睇落好勁，但如果亂咁投資，隨時傷入肉。我哋唔單止睇大市升跌，更要睇市場背後嘅人性、荒謬。

我明白，大家禮拜一返工已經好辛苦，睇財經新聞仲要對住一堆數字，對大眾嚟講係精神折磨，但係我正正樂於其中，做返最傳統嘅睇通告同埋了解公司價值嘅練習，自己消化完，再同讀者分享。

下周一，準時接頭。

【財經專欄】凌和遊戲‧凌凌八一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就喺係漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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