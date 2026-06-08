美媒︰港美爭逐新股集資王寶座　惟新股上市後走樣成港股市場窘境

《CNBC》報道，香港正與美國爭逐全球新股集資王之際，亦面臨新股上市後股價「走樣」的窘境。



據畢馬威數據，香港去年在IPO集資額力壓紐交所和納斯達克交易所，位居全球第一。據港交所（0388）資料，截至上周四（4日），有超過600間公司正等候在港交所上市。然而，報道稱，香港的IPO普遍表現欠佳。據Wind數據，自2025年1月以來進行的179宗上市中，約有一半在過去三個月股價走低。相比之下，同期恒生指數溫和下跌，而富時復興全球IPO指數則上漲逾10%。

8股納入港股通後跌1成以上

對於容許中國內地投資者直接投資的滬深港通內的股份，表現差距更為顯著。在3月9日獲納入滬深港通的33隻香港上市股票中，超過一半在IPO至納入前最後一個交易日之間價格上漲逾一倍。其中，包括AI初創滴普科技（1384）在內的8隻股份，在此期間飆升超過300%。這8隻股份自納入以來全部下跌10%或以上。截至上周三（3日），滴普跌約51%。

報道提到，今日獲納入港股通的智譜（2513），以及最快今夏納入港股通的MiniMax-W（0100），股價表現將受到關注。

報道稱，北京方面正注意到此情況。內地官媒《證券時報》於5月29日成為最新一家對部分香港IPO急升後暴跌表示關注的媒體。港交所在給《CNBC》的一份聲明中表示，股價表現受多種因素影響。