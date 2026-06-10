世界金融論壇｜輝羲智能章建勇：中國科技擁有兩大優勢

中國近年在科技方面受到美國及一些西方國家的制約，包括限制中國獲取先進半導體及晶片製造設備，天輝羲智能聯合輝羲智能聯合創始人張健勇創始人張健勇表示，儘管先進製造仍受制於全球供應鏈緊平衡等因素，但中國擁有兩大核心優勢，包括龐大的市場及創新生態。



面對中東戰爭等地緣政治 行業需多渠道合作

章健勇在在日前舉辦的世界金融論壇期間，接受《香港01》專訪時表示，中國市場龐大，從新能源汽車、智能駕駛到具身智能，「在中國我們看到一個非常強大的市場需求，包括對人口、對勞動力一個替換的需求。接觸的合作夥伴整個具身的應用需求迫切程度，感覺是非常大」。

而在創新生態方面，在算法和模型等應用層面，「整個行業培養了非常多的創新的企業以及創新的團隊」。他相信，這會帶動全球上下游協作，「不管是中國、美國、全球的所有的供應鏈，以及業務合作的一個巨大的協作機會」。

針對中東戰爭等地緣衝突的影響，章建勇指出，行業需要「多渠道、多種方式的合作和協同」。他形容當前狀態為「整個供應鏈資源被AI拉動需求的一個緊平衡的方式」，因此「每一方面供給側大家都需要做一個多元化的保證和協同」，尤其是在關鍵供應鏈環節。

關於天輝羲智能的發展，章建勇透露，會稽智能第一代產品已於今年研發完成，接下來將重點推進「產品的落地銷售和擴大的用戶生態」，同時啟動下一代創新產品的研發。對於上市計劃，他表示「目前後續會綜合考慮」，現階段將根據業務發展進度關注資本市場方向，「總體對行業的需求、客戶的需求還是會更加關注」。