美股｜道指收市倒升86點　納指挫0.97%　油價約跌3%

美股周二（6月9日）波動，道指早段曾升474點，其後最多倒跌574點或1.13%，至收市又反漲86點。納指早段升330點或1.27%後，受科技股回吐影響，納指最多跌949點或3.66%，至收市縮窄至跌0.97%。標指日內亦曾瀉167點或2.26%，至收市大幅縮窄至跌0.26%。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月10日

【04:14】蘋果Tesla跌3% Nvidia挫2% Marvell瀉7.6%

道指收市報50,872.11點，升86.10點或0.17%；納指收報25,678.82點，跌250.84點或0.97%；標普500指數收報7,386.65點，跌19.08點或0.26%。

重磅股科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.64%、Tesla挫3.00%、Nvidia跌2.02%。

另外，晶片技術商Marvell Technology挫7.61%、高通（Qualcomm）挫5.67%、Intel跌2.13%、美光科技（Micron Technology）跌1.41%。

另外，癌症藥物研發公司Nuvalent至收市升39.28%，此前該公司獲葛蘭素史克（GSK）同意以106億美元收購。

【04:05】中概股指數收跌0.39%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.39%。其中，阿里巴巴ADR跌0.32%。

2024年2月2日，美國紐約曼哈頓第五大道，Apple商店外的Vision Pro標誌。（Reuters）

【03:33】油價約跌3% 美元指數失守100

國際油價顯著下跌，紐約原油期貨每桶收報88.20美元，跌3.10美元或3.40%。倫敦布蘭特期油收報91.45美元，跌2.80元或2.97%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.90，跌0.13%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.36，約升0.06%。

【03:32】現貨金價跌穿4,300美元 Bitcoin現報6.1萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,257.02美元，跌72.96美元或1.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,788.74美元、24小時內跌逾2%。

【03:30】恒指夜期收報24,441點 低水125點

恒指夜市期指收報24,441點，跌182點，較恒指收市24,565點，低水125點，成交27,893張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

【00:42】道指跌幅擴至1% 納指挫3.5% Tesla瀉近6%

道指最新報50,234點，跌551點或1.09%；納指最新報25,023點，跌905點或3.49%；標普500指數現7,245點，跌160點或2.17%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌4.35%、Tesla挫5.84%、Nvidia股價跌4.20%、微軟（Microsoft）跌3.08%。

【00:19】道指跌幅擴至400點 納指最新瀉3%

道指最新報50,378點，跌408點或0.80%；納指最新報25,141點，跌788點或3.04%；標普500指數現7,270點，跌135點或1.83%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.55%、Tesla挫4.88%、Nvidia股價跌3.71%、微軟（Microsoft）跌2.51%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

本港時間6月9日

【22:51】Apple跌3% Tesla及Nvidia挫逾1.6%

道指最新報50,691點，跌94點或0.19%；納指最新報25,657點，跌272點或1.05%；標普500指數現7,363點，跌42點或0.57%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.02%、Tesla挫1.78%、Nvidia股價跌1.63%、微軟（Microsoft）跌1.33%。

另外，癌症藥物研發公司Nuvalent升38.82%，此前該公司獲葛蘭素史克（GSK）同意以106億美元收購。

【22:40】油價跌逾3% Bitcoin 跌至6.1萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶87.87美元，跌3.43美元或3.76%。倫敦布蘭特期油每桶報91.25美元，跌3.00美元或3.18%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,388.47美元、24小時內跌逾3%。