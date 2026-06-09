美股｜道指早段升逾400點後回落 納指最新挫1% 油價跌逾3%
撰文：蕭通
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美股周二（6月9日）早段先升後回落，道指最多曾升逾400點，目前倒跌近百點。納指升逾1%後回落，最新倒跌1%。另外，油價最新跌逾3%。
本港時間6月9日
【22:51】Apple跌3% Tesla及Nvidia挫逾1.6%
道指最新報50,691點，跌94點或0.19%；納指最新報25,657點，跌272點或1.05%；標普500指數現7,363點，跌42點或0.57%。
重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.02%、Tesla挫1.78%、Nvidia股價跌1.63%、微軟（Microsoft）跌1.33%。
另外，癌症藥物研發公司Nuvalent升38.82%，此前該公司獲葛蘭素史克（GSK）同意以106億美元收購。
【22:40】油價跌逾3% Bitcoin 跌至6.1萬美元
油價下跌，紐約原油期貨現時每桶87.87美元，跌3.43美元或3.76%。倫敦布蘭特期油每桶報91.25美元，跌3.00美元或3.18%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,388.47美元、24小時內跌逾3%。
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