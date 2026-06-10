國泰曾挫逾6%　母企太古發可交換債籌47億　最多可換國泰5.9%股份

太古（0019）在公告指出，其全資附屬Swire Pacific Finance有條件同意發行本金總額47億元的國泰航空（0293）可交換債券。



該批可換股債券為零息債券，到期日為2027年6月16日或前後。根據初步交換價每股國泰航空股份13.18元及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為約3.57億股國泰航空股份，相當於周二（9日）及債券獲悉數交換後已發行國泰航空股份總數約5.9%，屆時太古持有國泰比例將降至39.2%。

受到有關消息拖累，國泰早段曾瀉逾6%，最新報12.08元，跌5.7%；太古跌1.5%，報80.85元。

太古表示，募集所得資金將用作一般營運用途。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

今年3月，太古曾以配股方式減持國泰，配股價為每股11.74元，合共出售1.53億股，相當於國泰總發行股份約2.52%，套現近18億元。當時太古設有180日的禁售期。配股完成後，太古於國泰的持股量由47.64%降至約45.12%。

太古當時解釋，該次配股旨在將其對國泰的持股比重，恢復至國泰於今年2月完成向卡塔爾航空回購股份前的水平，並重申對國泰的信心與堅定承諾。