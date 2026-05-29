太古可口可樂江蘇及廣州新廠投產　稱為當地創造更多就業機會

太古可口可樂位於江蘇昆山的全新生產基地已於5月26日正式投產，廣州大灣區智能綠色生產基地亦於5月27日投入營運，兩座新工廠在24小時內相繼啟用，合計規劃超過20條現代化生產線，年產能預計超過310萬噸，可支持20多個品牌、逾百款產品生產，促進區域產業集聚，為當地創造更多就業機會。



昆山新廠是太古可口可樂在中國內地迄今最大單筆投資項目之一。（太古可口可樂圖片）

太古可口可樂昆山新廠現代化生產線。 （太古可口可樂圖片）

太古可口可樂表示，昆山新廠總投資約20億元人民幣，是太古可口可樂在中國內地迄今最大單筆投資項目之一；廣州大灣區智能綠色生產基地總投資約12.5億元人民幣，將進一步強化集團在華南市場的供應與服務能力。公司指依託兩座新廠的現代化產能佈局，將進一步增強對重點區域市場需求變化的敏捷響應能力。

公司表示，響應國家「人工智能+製造」行動，昆山與廣州兩大生產基地均按照高標準綠色及智能工廠理念設計建造，全面引入大數據及人工智能等技術，推動生產自動化、營運數碼化和管理精益化。兩座新廠投產將進一步帶動包裝、物流、設備、食品科技等上下游產業協同發展，促進區域產業集聚，並為當地創造更多就業機會。

太古可口可樂廣州大灣區智能綠色生產基地亦於5月27日投入營運。（太古可口可樂圖片）

廣州大灣區智能綠色生產基地設有智能立體倉庫，空間利用率較傳統模式提升約235%。（太古可口可樂圖片）

太古可口可樂總裁蘇薇表示，昆山與廣州兩座新廠相繼投產，公司在內地的產能規模提升 10%，代表公司面向中國消費市場的長期增長正進行系統性能力建設。她表示，從長三角到粵港澳大灣區，再到中原與海南，正持續完善全國戰略佈局，並以實際行動推進2023 年提出的「未來十年在華投資超過120億元人民幣」承諾。