太古地產印尼雅加達樓盤Savyavasa　累沽6成、銷售額16億港元

太古地產（1972）表示，與印尼Jakarta Setiabudi Internasional（JSI）集團共同發展的雅加達住宅項目Savyavasa正陸續入伙。項目坐落於印尼雅加達南部Dharmawangsa區，其中第一座已售罄，項目至今已售出六成的總可售面積，銷售額3.6萬億印尼盾（約16億港元）。



Savyavasa 佔地約2.8 公頃，由3 幢住宅大廈組成，合共提供402個兩房、三房及四房單位。項目逾七成的地盤面積為綠化空間，營造翠綠度假式居住環境。

太古地產行政總裁彭國邦表示，集團很高興見證 Savyavasa 邁進新階段，這亦標誌着太古地產首次進軍雅加達房地產市場的重要里程碑，並與JSI集團攜手打造這個獨樹一幟的項目，集團亦很榮幸能看到項目深受印尼本地買家歡迎，同時亦吸引了海外買家的興趣。

JSI 集團董事長 Jefri Darmadi 表示，Savyavasa 的設計源於 JSI 集團與太古地產的共同理念，這次合作展現了雙方對精心設計、長遠品質，以及貼合當代雅加達居民生活方式及住宅需求的共同承諾。

印尼雅加達Savyavasa由太古地產（1972）與印尼Jakarta Setiabudi Internasional（JSI）集團共同發展。

印尼雅加達Savyavasa由太古地產（1972）與印尼Jakarta Setiabudi Internasional（JSI）集團共同發展。（圖為發展商代表）

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