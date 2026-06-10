三大中資電訊股上揚　聯通飆逾6%　內地據報擬斥2萬億建數據中心

《彭博》報道，內地計劃在未來五年內投資約2萬億元人民幣在全國建設數據中心，以推動內地AI產業發展，並在這項可能顛覆產業的技術上超越美國。



報道引述消息指，包括國發改委在內的關鍵政府機構正在制定一項藍圖，以在全國範圍內建立互聯互通的計算中心網絡。消息指，中國移動和中國電信等國有企業將營運大部分數據中心並確保其互聯互通。計劃的目標是依靠包括華為在內的本土供應商提供至少80%的技術，例如AI晶片，從而有效地將Nvidia（英偉達）和AMD擠出市場。

受到有關消息刺激，三大中資電訊商股價今日（10日）攀升，中移動（0941）升1.6%，報83.6元，中電信（0728）升5.3%，報5.18元，聯通（0762）升6.1%。至於中國鐵塔（0788）最新報9.68元，轉升0.3%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

報道引述消息指，這是今年稍早宣布的「六大網路」計劃的關鍵組成部分，該計劃涵蓋從水、電到運算等關鍵基礎設施的建設。

據透過主權債務融資

報道引述消息指，數據中心藍圖仍處於早期討論階段，細節可能會變動。但這凸顯了北京決心推動尖端技術發展，即便其他領域的支出因政府債務不斷攀升而開始縮減。報道引述消息指，這筆資金將主要透過主權債務融資，包括期限通常超過10年的超長期政府債券，以及用於戰略產業投資的國家資金。他們還表示，銀行貸款和私人資本將作為補充資金。

Forrester Research首席分析師Charlie Dai稱，統一的運算網路將匯集分散的區域資源，並使企業能夠更廣泛地獲取高效能運算資源。這將有助於加快人工智慧模型迭代速度，並促進各行業智能體和實體人工智慧服務的擴展。「將其提升為國家戰略，可以確保政策協調一致，並調動資金」。

發改委、負責發行國債的財政部、中國移動、中國電信的代表未回覆《彭博》查詢。

建置全國運算網路的構想

中國最新的五年規劃（涵蓋至2030年）提出了建置全國運算網路的構想，北京承諾優先發展資料基礎設施。

報道引述消息指，這2萬億元的預算還不包括阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）等私人企業的支出。

目前尚不清楚設想中的統一數據中心網路將如何與這些私人資料中心協同運作。但其總體目標是在2028年前將這些分散的數據設施連接到一個統一的網路。這反過來又有助於中國推動人工智慧在醫療、交通和城市管理等公共領域的應用。

知情人士還表示，除了包括數據中心和更快通訊基礎設施在內的人工智慧設施外，中國還計劃將電網與該專案整合。這可能使預計總投資至少達到5萬億元。如果該專案得以推進，中國企業很可能成為最大的受益者。