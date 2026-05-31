軟銀計劃投資法國750億歐元 推動AI數據中心建設
撰文：張涵語
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日本軟銀集團（SoftBank Group）創始人孫正義在5月30日（周六）發表於《星期日論壇報》（La Tribune Dimanche）的採訪中透露，軟銀將在未來五年內投資450億歐元（約4112億港元），用於法國AI數據中心建設，而對法國的總投資額則將達750億歐元（約6853億港元）。
報道指，位於勒博斯凱勒（Le Bosquel）和鄧寇克（Dunkirk）的兩座數據中心預計將分別於2028年和2031年投入運營，屆時將提供超過5吉瓦的算力。
在被問及為何選擇法國時，孫正義表示，「法國既是能源生產國又是能源出口國，這一事實對於AI基礎設施投資而言至關重要。」
該投資計劃將於周一在年度「選擇法國」（Choose France）商業大會上正式公布。除對法國的投資外，軟銀此前還對OpenAI投資逾300億美元（約2351億港元），約佔該公司11%的股份。
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