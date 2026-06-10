今年暫有66隻新股在港上市　集資210億　陳翊庭形容市場勢頭良好

彭博 (Bloomberg) 於今日（6月10日）舉辦 Bloomberg Invest 活動，擔任嘉賓講者的港交所﹙0388﹚CEO 陳翊庭提及本港資本市場時稱，截至今年5月，香港南北通交易量強勁成長。去年滬港通南向日均成交額約1,210億元人民幣（1,400億港元），今年暫增長14%。滬港通北向日均成交額也從2025年的2,120億元增加到今年的3,800億元人民幣，反映出投資者透過香港參與內地及亞洲市場的活躍度不斷提升。

談及新股市場，她表示今年以來已經有66隻新股在香港上市，集資約210億元，形容新股市場處於良好勢頭。而等候上市的企業，她則分為四個主題，當中科技股佔重要比例，包括生物科技企業、AI、算力和能源等領域。

港交所﹙0388﹚CEO陳翊庭出席Bloomberg Invest 活動。（張偉賢攝）

另外，問及如何看待史上最IPO SpaceX 上市， 陳翊庭稱SpaceX 上市是一單「令人興奮的交易」，並特別指出中國供應鏈，例如稀有礦物、科技研發等等，在SpaceX這個全球性公司中覆蓋範圍非常廣泛。

她總結時表示，亞洲的GDP佔全球總量的40%，香港可以成為企業的區域融資中心。繼去年首家中亞公司在香港上市後，她希望未來能看到更多中亞公司在香港上市。