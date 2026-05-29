港交所陳翊庭：滬深港通即將納入REITs　引入大宗交易機制

在今天召開的深交所2026全球投資者大會上，港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，今年將迎來深港通十週年重大里程碑。北向深股通的日均成交額近年來屢創新高，截至今年4月底，深股通的累計成交額已經達到118萬億元人民幣。



陳翊庭續指，在兩地監管機構和金融基礎設施的共同努力下，互聯互通機制持續擴容與優化，目前已經涵蓋股票、ETF、債券和人民幣互換，成為國際投資者投資內地資本市場的主要渠道。她透露，目前港交所正在為滬深港通納入REITs和引入大宗交易機制進行準備工作。



目前港交所正在為滬深港通納入REITs和引入大宗交易機制進行準備工作。（資料圖片）

中國資產迎來歷史性重估 新興領域發展領先全球

此外，她表示，中國資產有兩大亮點：一是與美國資產相關性特別低，對投資組合的分散投資特別有價值；二是中國經濟的韌性強、潛力大，尤其是在人工智能 、新能源、儲能、生物科技等新興領域的發展領先全球，藴含着機遇。

陳翊庭分別從人、貨、場三方面談到港交所與深交所如何更高效、更便利地連接資本與機遇。人方面，是把國際投資者帶到香港和內地的資本市場；貨方面，是提供的產品和服務要儘量豐富，滿足不同類型投資者的需求；場方面，是交易所必須持續優化基礎設施和市場機制，提升客户的投資體驗。