港交所陳翊庭︰重點關注中亞市場　另稱年內新股集資額達1560億

行政長官李家超將於6月初率團出訪中亞的哈薩克及烏茲別克。港交所（0388）行政總裁陳翊庭將隨團出訪。陳翊庭接受《文匯報》訪問時表示，發展雙重上市是必然趨勢，而開拓中亞市場將是港交所未來的重點關注板塊，進展已非從零到一，希望通過此行將這個一倍增。



陳翊庭指出中亞國家經濟正高速增長，有基建、礦業、新興產業等很多不同企業，港交所在融資方面的包容性很大，可以為不同企業提供多元化的融資平台；去年有哈薩克礦業集團在當地的阿斯塔納國際金融中心和港交所同步上市，相信這種兩地上市的模式將成趨勢，有信心香港可以為世界各地企業提供不錯的選擇。

會致力吸引不同行業來港融資

對於香港監管規則與中亞等市場或有別，陳翊庭稱港交所一直與世界各地不同交易所合作，盡量提前部署等，以方便各地企業來港，個人認為這是大勢所趨，會繼續做；除了會以近年備受投資者歡迎的科技板塊為主打，亦察覺到基於近年地緣政治複雜等情況，很多國家和企業都希望更多元化發展等，集團會順應未來趨勢，致力讓不同板塊、行業有融資需要時，都可以考慮港交所。

陳翊庭又提及，從年初起本港新股集資達200億美元（約1,560億元），增發股票集資達300億美元（約2,340億元），日均總成交額達逾2,700億元，數據足證香港作為集資樞紐的深度與市場流動性。

早前率先到中亞考察的港交所環球上市服務部主管徐經緯表示，香港資本市場可與中亞企業及市場對接，香港亦是國際金融中心，可以發揮「超級聯繫人」的作用。