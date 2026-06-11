遭恒大清盤人索償　彭博︰羅兵咸中國部份合伙人研保護資產策略

《彭博》報道，恒大集團的清盤引發其前審計機構羅兵咸永道（內地譯為普華永道）中國部分合伙人的擔憂，他們擔心這會對他們自身的財務狀況造成潛在影響。



羅兵咸永道在香港和中國內地關聯機構的幾位合伙人表示，他們正在研究保護個人資產的策略，以防公司面臨的法律和監管挑戰最終給他們自身帶來任何財務或法律負擔。一位合伙人表示，他甚至考慮過離婚來保護財富，而另一位合伙人則削減了子女的教育預算。

幾位近年來從香港關聯機構離職的前高管表示，他們也在考慮採取措施保護自己的資產。

羅兵咸永道曾擔任恒大核數師。（資料圖片）

遭恒大清盤人入稟索償570億元人民幣

恒大清盤人聲稱，羅兵咸永道內地和香港關聯機構在為這家現已破產房地產巨頭進行的審計工作中存在「疏忽」和「失實陳述」。律師5月份在法庭上表示，清盤人針對羅兵咸永道國際及其內地和香港關聯機構提起訴訟，尋求570億元人民幣（84億美元）賠償。此前香港會計監管機構表示，羅兵咸永道對恒大「審計的的缺失尤為惡劣」，促成並助長恒大虛增呈報利潤和流動性。

這些合伙人表示他們並未直接參與恒大審計工作。即便如此，一些合伙人仍擔心清盤人最終可能會對他們提起訴訟。另一個擔憂是，他們可能會被要求使用在公司中的股權來彌補任何法律損失。他們還擔心，公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪酬待遇。

羅兵咸永道中國發言人拒絕就正在進行的訴訟置評。該發言人表示，公司的業務持續表現良好，並繼續專注於為客戶提供高質量的服務，支持自己的員工，並對公司及在中國業務的未來發展進行投入。

羅兵咸永道國際未回應尋求評論的請求。恒大清盤人不予評論。